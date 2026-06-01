En el marco de de la Compensación por tiempo de servicio (CTS), beneficio laboral de carácter remunerativo que se deposita cada seis meses, conoce que entidades financieras ofrecen las mejores tasas de interés.

La mayor tasa de interés promedio en soles para los depósitos CTS se ubica en 6,90% anual al 26 de mayo del 2026 y la paga Financiera Proempresa, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Le siguen Financiera InFinance XP, Caja Piura y Caja del Santa con 0,50% en los tres casos y Caja Lima con una tasa promedio anual de 6,48%.

¿Qué entidad financiera paga más por el depósito de la CTS?

Revisa la lista de entidades financieras y las respectivas tasas de interés promedio anual en soles que ofrecen para el depósito de la CTS. Los datos son al 26 de mayo del 2026 para los bancos y financieras y a marzo del 2026 para las cajas municipales y rurales.

Tasas de interés promedio en soles por depósitos de CTS

Financiera Proempresa 6,90% Financiera InFinance XP 6,50% Caja Piura * 6,50% Caja del Santa * 6,50% Caja Lima * 6,48% Financiera Qapaq 6,21% Financiera Confianza 6,13% Caja Los Andes * 6,00% Caja Prymera * 6,00% Caja Paita * 6,00% Caja Ica * 5,87% Caja Cencosud Scotia * 5,75% Banco Compartamos 5,75% Santander Consumer Bank 5,50% Banco GNB 5,28% Banco Falabella 5,14% Caja Huancayo * 5,12% Caja Cusco * 5,11% Mibanco 5,08% Bancom 5,02% Caja Maynas * 5,00% Ripley 4,75% Caja Arequipa * 4,75% Caja Tacna * 4,63% Caja Trujillo * 2,79% Interbank 2,50% BCP 2,42% BanBif 2,21% BBVA 1,40% Pichincha 1,12% Scotiabank 0,21%

*Datos a marzo de 2026

Fuente: SBS

Fondo de Seguro y Depósitos

Cabe precisar que los depósitos en las entidades supervisadas por la SBS están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) hasta por un máximo de S/117.200 por entidad financiera para el periodo de marzo a mayo del 2026.

De esta manera, el riesgo de perder sus ahorros en una u otra entidad financiera es inexistente hasta el mencionado monto en caso algún banco, caja o financiera quebrase. No obstante, si tus excedentes superan los S/117.200 es recomendable diversificar el depósito total entre más de una entidad.