Resumen

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Los datos son al 26 de mayo del 2026 para los bancos y financieras y a marzo del 2026 para las cajas municipales y rurales. Foto: Andina/BBVA
Los datos son al 26 de mayo del 2026 para los bancos y financieras y a marzo del 2026 para las cajas municipales y rurales. Foto: Andina/BBVA
Por Redacción EC

En el marco de de la Compensación por tiempo de servicio (CTS), beneficio laboral de carácter remunerativo que se deposita cada seis meses, conoce que entidades financieras ofrecen las mejores tasas de interés.

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