Si quieren ayudar a las mypes...

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“El sistema de detracciones tiene la ventaja de asegurar la disponibilidad de fondos para el pago de impuestos”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    No se necesita ninguna delegación de facultades legislativas para adoptar una medida que beneficiaría a las medianas y pequeñas empresas y de una manera más directa que cualquiera de las otras medidas planteadas por el Gobierno en el pedido que, según todo parece indicar, será rechazado por la Cámara de Diputados. Y no solamente beneficiaría a las medianas y pequeñas; también a las micro y a las grandes empresas. Lo que pasa es que el espacio para el título es limitado.

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