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¿Admitir alumnos o formar profesionales?

“El éxito de una universidad no puede medirse por la cantidad de jóvenes que atrae en sus campañas de admisión. Su verdadero valor radica en cuántos de ellos terminan en un plazo razonable y con las competencias requeridas”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

    icono te lo cuento
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    "Para los que aún tienen alguna duda de que el Estado peruano, es un diestro jugador de la ruleta rusa en todas sus variantes". Ilustración: El Comercio.
    "Para los que aún tienen alguna duda de que el Estado peruano, es un diestro jugador de la ruleta rusa en todas sus variantes". Ilustración: El Comercio.

    Hace unos días recibí un correo de la Universidad de Missouri, donde estudie, dando la bienvenida a la promoción del 2030. Por un instante, la fecha me desconcertó. Luego recordé una diferencia medular: en el sistema estadounidense, a los estudiantes se les identifica por el año en el que se graduarán. En el Perú, tradicionalmente, cargamos con un código que nos ata perpetuamente al año de ingreso.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.