Destacar académicamente en una universidad pública o privada depende, en gran medida, del esfuerzo y la dedicación de los estudiantes, pero también de las herramientas que reciben para fortalecer su formación profesional. En Perú, instituciones como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) gozan de un amplio reconocimiento nacional e internacional. Sin embargo, desde hace varios años, una universidad en particular sobresale al ocupar el primer lugar en importantes listados académicos. Así, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó su nuevo ranking de las mejores universidades privadas del país, en el que destaca una casa de estudio por sus sobresalientes resultados en distintos indicadores académicos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ UNIVERSIDAD PRIVADA OCUPA EL PRIMER LUGAR EN EL NUEVO RANKING DE LA SUNEDU?

En el marco del V Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria (periodo 2023-2024), la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria presentó su ranking con las mejores universidades privadas del país. De acuerdo con la Sunedu, la lista introduce cambios en los criterios de evaluación y distribuye los puntajes en tres ámbitos: Investigación (51,43 %), Ámbito Formativo (38,57 %) y Capacidad Institucional (10 %). Además, incorpora cinco bonificadores que pueden otorgar hasta un 10 % adicional por ámbito y un 3 % a nivel global. Ante ello, el informe determinó que la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) ocupa el primer lugar con 100 puntos, por encima de otras históricas casas de estudio. A continuación, te presentamos el top 20 de las demás instituciones del país que conforman el listado:

Universidad Peruana Cayetano Heredia - 100,00

Universidad de San Martín de Porres - 77,86

Pontificia Universidad Católica del Perú - 77,76

Universidad de Ingeniería y Tecnología - 63,10

Universidad Científica del Sur S.A.C. - 56,92

Universidad San Ignacio de Loyola S.R.L. - 53,57

Universidad César Vallejo S.A.C. - 50,84

Universidad del Pacífico (48,94

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. - 46,22

Universidad Católica de Santa María - 43,72

Universidad Ricardo Palma - 39,59

Universidad Señor de Sipán S.A.C. - 39,14

Universidad Peruana Unión - 38,33

Universidad de Piura - 37,17

Universidad ESAN - 36,92

Universidad de Lima - 34,03

Universidad Privada del Norte S.A.C. - 31,57

Universidad Continental S.A.C. - 30,27

Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C. - 29,19

Universidad Católica San Pablo - 28,98

¿QUÉ DIJO UN INGENIERO ARGENTINO SOBRE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS EN LA UNI?

En una entrevista para los alumnos de ‘Inspírate UNI’, el ingeniero argentino Damián estuvo comentando sobre los diversos desafíos que enfrentan los jóvenes en su época estudiantil en la universidad. Durante la charla, se le consultó su opinión sobre las evaluaciones en la resolución de ecuaciones, a lo que el profesional enfatizó en la necesidad de mejorar el método de estudio con el fin de fomentar el pensamiento crítico. Así, advirtió que un número considerable de estudiantes suele desarrollar procedimientos para resolver los ejercicios de manera mecánica, sin llegar a comprender a fondo el concepto teórico que los sustenta.

“Hay que cambiar estas cosas. Que resuelvan un ejercicio sin entender qué están haciendo (significa) entonces que no alcanza cierta profundidad o complejidad en su entendimiento. Piensan que entender matemática es aprenderse la fórmula y reemplazar los valores. Eso no es matemática. Eso lo puede hacer cualquiera. Entender la matemática es poder comprender el porqué de esa fórmula, de dónde viene, qué está representado, si se puede entender de otra manera o gráficamente. Entender eso es fundamental, no hacer solamente ejercicios”, sostuvo el ingeniero.

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