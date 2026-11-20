A poco de finalizar el año, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó el V Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria en el Perú sobre las mejores universidades públicas del país. Si bien la lista incluye a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), el ranking ha llamado la atención de los estudiantes porque una histórica institución ha descendido de posición, mientras que otras universidades han destacado con puntajes considerables. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES LA MEJOR UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL PAÍS, SEGÚN SUNEDU?

En el marco del V Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria (periodo 2023-2024), la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria reveló su ranking con las mejores universidades públicas del país. De acuerdo con la Sunedu, el ranking introduce cambios en los criterios de evaluación y distribuye los puntajes en tres ámbitos: Investigación (51,43 %), Ámbito Formativo (38,57 %) y Capacidad Institucional (10 %). Además, incorpora cinco bonificadores que pueden otorgar hasta un 10 % adicional por ámbito y un 3 % a nivel global. Ante ello, determinó que la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) ocupa el primer lugar con 100 puntos, superando a históricas casas de estudios. A continuación, te presentamos el top 20 de las demás instituciones que conforman el listado:

Universidad Nacional Agraria La Molina - 100,00 puntos.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - 93,76 puntos.

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas - 81,84 puntos.

Universidad Nacional José María Arguedas - 74,51 puntos.

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana - 71,91 puntos.

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - 71,29 puntos.

Universidad Nacional de Ingeniería - 69,05 puntos.

Universidad Nacional Autónoma de Huanta - 68,83 puntos.

Universidad Nacional de Moquegua - 68,27 puntos.

Universidad Nacional de Frontera - 64,78 puntos.

Universidad Nacional de Jaén - 59,32 puntos.

Universidad Nacional de Trujillo - 58,99 puntos.

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - 58,53 puntos.

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur - 56,72 puntos.

Universidad Nacional del Altiplano - 55,54 puntos.

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - 55,46 puntos.

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco - 53,50 puntos.

Universidad Nacional Federico Villarreal - 53,36 puntos.

Universidad Nacional de Barranca - 52,55 puntos.

Universidad Nacional San Luis Gonzaga - 51,61 puntos.

DOCENTE MEXICANO PUSO A PRUEBA CON UN TORNEO DE CÁLCULO A ALUMNOS DE LA SAN MARCOS

A través de su TikTok oficial, el docente mexicano conocido como Math Rocks llegó hasta las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para poner a prueba a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas con un, aparentemente, complicado ejercicio de cálculo. El video, que se hizo viral en las redes sociales, muestra a los jóvenes estudiantes reunidos en un amplio auditorio, visiblemente preocupados y con algunas risas que reflejarían nerviosismo por resolver el ejercicio matemático: “dx/ 3sinx+4cosx”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del profesional fue que algunos alumnos tardaban en resolver el planteamiento matemático, por lo que no dudó en titular el clip: “Los hice volar a los de la UNMSM”. Así, hasta el momento el video cuenta con más de 11 mil “Me gusta” y más de 33 mil reproducciones en el aplicativo chino. Por su parte, los seguidores reaccionaron al clip viral y comentaron sobre el cálculo matemático planteado. “Profe para que va a la San Marcos, UNI es la voz, sale al ojo el problema”, “Ya me olvidé el cómo resolverlo” y “En el cole se aprende eso”, escribieron.

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