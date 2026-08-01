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Pensar la universidad peruana

“En una época en la que los algoritmos suelen estrechar nuestra visión del mundo, la cultura general la ensancha y nos ayuda a comprender experiencias distintas de la propia”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La Ley Universitaria colocó en el centro de la discusión la responsabilidad del Estado frente a la calidad de la educación". Ilustración: Giovanni Tazza
    "La Ley Universitaria colocó en el centro de la discusión la responsabilidad del Estado frente a la calidad de la educación". Ilustración: Giovanni Tazza

    Rubén Quiroz ha reunido en “La cuadratura del círculo. Pensar la educación y la universidad en el Perú contemporáneo” (editado por el Fondo Editorial de la Universidad Científica del Sur) una conversación sostenida durante seis años sobre los problemas y las posibilidades de nuestra educación. A través de una sucesión de reflexiones nos devuelve la convicción de que educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos ni en entregar títulos. Consiste en desarrollar el talento humano, ampliar las oportunidades de las personas y formar ciudadanos capaces de participar en la transformación de su entorno.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.