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Una ruta clara

La incierta promesa inaugural de la señora Fujimori.

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La ruta de Keiko Fujimori.
    La ruta de Keiko Fujimori.
    / Maria Paula

    En lo que pareció una adaptación criolla del “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor” de Churchill, la presidente Fujimori le ofreció al país “método, disciplina, perseverancia y una ruta clara” en el mensaje de 28 de julio. Una promesa que, por realista, sonó alentadora a los oídos de tanto peruano timado en los discursos inaugurales de quienes la han antecedido en el cargo. Las ilusiones políticas, sin embargo, comparten con el buen vino un inconveniente: duran poco. Y unas frases más adelante, la nueva gobernante se encargó de recordárnoslo. Porque, en buena cuenta, lo que los presuntos atributos de su recién estrenada administración ofrecían era coherencia. Y la coherencia comenzó a escasear en su alocución no bien pasó de las consideraciones generales a los anuncios concretos.

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