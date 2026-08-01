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Jugando al equilibrio

“Lo que se requiere no es populismo sino mucha comunicación para explicar los cambios. Y realizarlos”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Foto: Andina
    Composición: El Comercio / Foto: Andina

    Los retos de Keiko Fujimori no son más grandes, pero quizá sí más complejos que los que enfrentó su padre.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.