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Cuidar a los nuestros, ¿a qué costo?

“Y es que, cuando una familia queda sola ante una enfermedad para la que nadie la preparó, sin acompañamiento del Estado, el cuidado seguirá dependiendo del miedo”.

    Luciana Ponce Huamán
    Por

    Estudiante de Derecho en la USIL

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza
    / Ilustraciones .

    Envejecer con alzhéimer no debería convertir la casa en una cárcel. En el Perú, los casos atendidos de alzhéimer y otras demencias en mayores de 60 años aumentaron 124% entre el 2021 y 2024, según el Ministerio de Salud. Detrás de esa cifra hay familias que deben decidir entre preservar la independencia de un ser querido o impedir que sufra un accidente. No actúan por crueldad, sino por miedo a que algo trágico pueda suceder.

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