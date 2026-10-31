Cuidar a los nuestros, ¿a qué costo?

Envejecer con alzhéimer no debería convertir la casa en una cárcel. En el Perú, los casos atendidos de alzhéimer y otras demencias en mayores de 60 años aumentaron 124% entre el 2021 y 2024, según el Ministerio de Salud. Detrás de esa cifra hay familias que deben decidir entre preservar la independencia de un ser querido o impedir que sufra un accidente. No actúan por crueldad, sino por miedo a que algo trágico pueda suceder.

Este escenario lo vemos en el expediente 02031-2024-PHC/TC, donde un adulto mayor con alzhéimer y demencia avanzada vivía tras una puerta con candado y tenía restringido el contacto con sus hijos. Aunque la finalidad del candado buscaba protegerlo, también lo aislaba. Por eso, el Tribunal Constitucional reconoció el cuidado como un derecho fundamental y recordó que la discapacidad no permite privar a una persona de su libertad.

El fallo no ignora esos peligros. Señala que la seguridad debe alcanzarse sin borrar la autonomía de la persona. La Ley 30490 (Ley de la Persona Adulta Mayor) reconoce el derecho a una vida digna, independiente y autónoma, además del cuidado y la protección familiar y social. Sin embargo, estos derechos difícilmente pueden ejercerse plenamente si quien cuida no cuenta con orientación para actuar ante una crisis. Ahí es donde el Estado debe fortalecer sus instituciones con protocolos de cuidado domiciliario, orientación profesional y capacitación. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud ofrece iSupport, un curso virtual para quienes cuidan a personas con demencia. Sus módulos explican la enfermedad, abordan las dificultades del cuidado y recuerdan que quien cuida también necesita cuidarse.

Y es que, cuando una familia queda sola ante una enfermedad para la que nadie la preparó, sin acompañamiento del Estado, el cuidado seguirá dependiendo del miedo, el agotamiento y los recursos disponibles en cada hogar.