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Palmadita en el hombro

“Una autoridad sancionadora, sanciona. Eso es lo que hace; sin perjuicio de muchas cosas más”.

    Eduardo Luna Cervantes
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    eluna@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    Con la libertad que me da el ser un ex funcionario público vinculado a la materia y sin la necesidad de captar complacientes likes de potenciales clientes, informándoles de “buenas noticias” para su empresa, me he animado a ejercer mi derecho constitucional a la crítica de resoluciones administrativas.

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