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Menos es más

“Resulta inresulta indispensable trabajar en una propuesta que contemple la aprobación de un Código del Trabajo que agrupe tanto los regímenes laborales como la parte adjetiva o procesal que regule su aplicación”.

    Sebastián Durand Ruiz
    Por

    Estudiante de Derecho en la UPN

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    "En economía, no son pocos los aspectos en los que el sentido común a veces juega una mala pasada, sobre todo cuando se trata de regulación con 'buenas intenciones'". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "En economía, no son pocos los aspectos en los que el sentido común a veces juega una mala pasada, sobre todo cuando se trata de regulación con 'buenas intenciones'". (Ilustración: Giovanni Tazza)

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