Sergio Nakamura y Jun Oshiro lo entendieron desde su primer local. Su nikkei nunca fue solo la suma de Japón y Perú: ya dejaban ver sabores de otras latitudes. Pero Nakamura y Oshiro cargaban con otra etiqueta más pesada: la de aprendices de Micha Tsumura, por haber salido de Maido. Con el nuevo local en Barranco y una nueva carta, esa etiqueta empieza a quedarles chica.

La decisión más elocuente es una ausencia decisiva: no hay makis. En Lima, el maki es el sello de lo nikkei (al menos como lo entendemos aquí), el plato que el comensal espera y que se vende solo. Sacarlo de la carta es más que una decisión gastronómica: es renunciar a lo fácil. Queda el sashimi. Y el nigiri, el bocado más exigente del sushi, donde ninguna salsa esconde nada. El nigiri es como el cuento en la literatura: como dice Cortázar, debe ganar por ‘knockout’. Un bocado preciso. Como el hotate bearnesa: conchas de abanico, bearnesa de jora, rocoto parrillero, limón y togarashi. Un bocado donde se encuentran Francia, Japón y los Andes. El shiromi con pachicay, limón rugoso y una salsa cítrica de ostión va en la otra dirección: más minimalista y preciso.

Izquierda: Okonomipizza: con atún, salsa tonkatsu, emulsión de ajo confit, katsuobushi y palta. Derecha: Hotate crudo, con conchas de abanico, láminas de uva, leche de tigre de ciruela y kimchi. / Diego Morebno

Pero lo más interesante empieza cuando la carta deja de parecer nikkei. Las gyozas de chupe de langostinos, con espuma de zapallo y huacatay, reinterpretan un plato arequipeño y lo envuelven en una masa que llegó de China a través de Japón. Mientras que el hotate crudo es un tiradito que ya no obedece las reglas del plato: leche de tigre de ciruela lactofermentada, kimchi, uvas laminadas, aceite de oliva. Gaijin demuestra que ya no fusiona dos tradiciones. Cocina con todas aquellas que le sirven, sin importar de dónde vengan. Es cocina de autor y también la consecuencia lógica de su nombre: el que no pertenece a ningún lado tiene la ventaja de poder tomar de todos. No está obligado a ninguna tradición, así que es libre de crear un lenguaje propio.

En los fondos, la ambición se vuelve técnica. El chef Alain Ducasse, en su reciente visita a Lima, cenó en Gaijin y dijo que cada sabor tenía una intención, y es en los fondos donde más se nota: el confit de pato con pimienta de Sichuan, naranjas agrias y puré de loche ahumado, o la trucha a la robata en beurre blanc de dashi, con papas nativas y hierbas andinas. Y para que quede claro que Gaijin no ha perdido su espíritu desenfadado, quedan algunas de sus travesuras, como la okonomipizza: una lámina fina y crocante con tartar de atún, salsa tonkatsu, emulsión de ajo confitado, katsuobushi y palta, que juega a parecer un trozo de pizza. Si en Japón ‘gaijin’ era lo que te decían, en Barranco es lo que han decidido ser. //

Para tomar nota Postres con espíritu Los postres están a cargo de la chef en pastelería Daniela Matayoshi, quien trabajó en Marc Heu Patisserie y en Alanya. Demuestra que ha entendido el espíritu de Gaijin con el cremoso de chocolate y katsuobushi con higos, aceite de hojas de higuera y crema batida; o el milhojas de mamey, con queso mantecoso y butterscotch de miso.