icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Visitamos Ccori, la propuesta de Palmiro Ocampo y Anyell San Miguel que propone la cocina óptima y el aprovechamiento de insumos en su totalidad para la carta.
Visitamos Ccori, la propuesta de Palmiro Ocampo y Anyell San Miguel que propone la cocina óptima y el aprovechamiento de insumos en su totalidad para la carta.
/ Diego Moreno
Por Marissa Chiappe

La propuesta de Ccori se basa en un concepto sencillo y poderoso: lo que la industria alimentaria llama merma es, en realidad, materia prima que se desperdicia. Cáscaras, semillas, tallos y otras partes suman un enorme porcentaje de la comida, tanto que, según cifras del PNUMA, tiramos a la basura anualmente más de 1.000 millones de toneladas de alimentos. La mayor parte en los hogares.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?