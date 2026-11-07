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Resumen

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Izq. La Paco Burger trae 250 gramos de angus americana, queso cheddar y  emmental, salsa de la casa y pan brioche. Der. Bife ancho americano de marmoleado parejo, para quienes buscan más sabor. ((Foto: Diego Moreno / Somos)
Izq. La Paco Burger trae 250 gramos de angus americana, queso cheddar y  emmental, salsa de la casa y pan brioche. Der. Bife ancho americano de marmoleado parejo, para quienes buscan más sabor. ((Foto: Diego Moreno / Somos)
Por Marissa Chiappe

Es fascinante cómo funciona un restaurante grande. Paco Yonque, con poco más de un año, ha encontrado una respuesta poco común: el ensayo.

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