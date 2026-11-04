Este miércoles 4 de noviembre, se anunció que el restaurante peruano Mayta, liderado por el chef Jaime Pesaque, obtuvo el puesto 45 de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo 2026 (The World’s 50 Best Restaurants).

Con este resultado, anunciado en una gala histórica celebrada por primera vez en el Teatro Municipal de Lima, el establecimiento cayó respecto a su posición de 2025, cuando ocupó el lugar 39.

Fotos Richard Hirano / Jessica Alva

La propuesta de Pesaque se refleja en Bitácora Amazónica, un menú degustación de 10 pasos elaborado junto a Yachay, su centro de investigación y exploración creativa.

Su cocina utiliza insumos como paiche, carachama, churos, pijuayo y variadas frutas de la selva peruana, integrando técnicas de vanguardia con la despensa tradicional de la Amazonía.

Mayta, palabra que significa ‘tierra noble’ en aymara, fue fundado en 2008 por Pesaque y se ubica actualmente en la avenida Mariscal La Mar 1285, Miraflores.

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Restaurantes peruanos que ganaron el certamen

The World’s 50 Best Restaurants es una clasificación gastronómica anual elaborada por The 50 Best Restaurants Academy, un panel integrado por más de 1.100 expertos de la industria culinaria mundial con votación auditada por la firma Deloitte.

En la edición de 2025, el restaurante peruano Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, obtuvo el primer lugar del mundo, posición que lo llevó a ingresar al grupo Best of the Best junto a Central, de Virgilio Martínez, que ganó en 2023, por lo que ambas propuestas quedaron fuera de la votación de este año.