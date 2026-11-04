El restaurante peruano Mayta se mantiene un año más entre los 50 mejores del mundo. | Foto: Alessandro Currarino / El Comercio
El restaurante peruano Mayta se mantiene un año más entre los 50 mejores del mundo. | Foto: Alessandro Currarino / El Comercio
Por Redacción EC

Este miércoles 4 de noviembre, se anunció que el restaurante peruano Mayta, liderado por el chef Jaime Pesaque, obtuvo el puesto 45 de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo 2026 (The World’s 50 Best Restaurants).

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