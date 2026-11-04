Lima tendrá el privilegio de recibir la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2026 el próximo miércoles 4 de noviembre en el Teatro Municipal de la ciudad. Por primera vez en la historia del ranking, la ceremonia mundial se hace en Sudamérica, y Perú llega no solo como anfitrión sino como una potencia con un récord que ningún país tiene: dos restaurantes diferentes que fueron N°1 del mundo.

Si bien esto le da una potente relevancia al Perú, para este año las reglas del certamen cambiaron, por lo que los restaurantes Central y Maido, ganadores del concurso en 2023 y 2025, respectivamente, no participarán, pues ambos pasaron automáticamente al grupo Best of the Best, una especie de salón de la fama donde ya no pueden ser votados

Además de Maido, Perú logró posicionar tres restaurantes más en el top 50 mundial en 2025, y aquí compartimos el detalle.

Kjolle - N° 9 del mundo: El restaurante de Pía León en Barranco alcanzó su mejor posición histórica. De esta manera, marca un hito en nuestra gastronomía con un proyecto con voz propia y centrado en la biodiversidad peruana.

El restaurante de Pía León en Barranco alcanzó su mejor posición histórica. De esta manera, marca un hito en nuestra gastronomía con un proyecto con voz propia y centrado en la biodiversidad peruana. Mérito - N° 26 del mundo: El de Juan Luis Martínez y José Luis Jacques, venezolanos que hicieron de Lima su casa. Cocina de fuegos, barrio y mestizaje. Es uno de los destinos gastronómicos más aclamados de Lima, ubicado en una acogedora casona republicana de adobe en el corazón de Barranco.

El de Juan Luis Martínez y José Luis Jacques, venezolanos que hicieron de Lima su casa. Cocina de fuegos, barrio y mestizaje. Es uno de los destinos gastronómicos más aclamados de Lima, ubicado en una acogedora casona republicana de adobe en el corazón de Barranco. Mayta - N° 39 del mundo: De Jaime Pesaque. Nikkei de autor, combina su arte entre producto y técnica. Es uno de los restaurantes de alta cocina más aclamados de Lima, recientemente reconocido en octubre de 2026 como el “Mejor Restaurante de Cocina Peruana en el Mundo y Latinoamérica” en los World Culinary Awards.

Por la importante consideración alcanzada en la última edición, son firmes candidatos para mantenerse entre los 50 Best también en 2026, aunque la expectativa es que mejores la ubicación y logren un podio o hasta un primer lugar, aunque esto último es bastante complicado.

Cabe destacar que Perú es el único país del mundo que ha logrado colocar a dos restaurantes diferentes en el número uno mundial: Central en 2023 y Maido en 2025. Ese historial, sumado a la proyección de un impacto económico inmediato de US$2 millones y a una vitrina global motivó a PromPerú y el Mincetur a traer la ceremonia al Perú como apuesta por el turismo gastronómico de alto gasto.

Este evento servirá para demostrar que la cocina peruana ya no es solo una lista de restaurantes premiados, sino un sistema completo que abarca riqueza natural, talento y cultura al servicio de la gastronomía mundial.

Sepa más Maido y Central no pueden ser N°1 en esta edición. Maido fue N°1 mundial en 2025 y entró al grupo Best of the Best, al igual que Central que ganó en 2023. Ambos restaurantes quedan fuera de la votación.

50 Best Talks en Lima

Además de la alfombra roja, el evento incluye una agenda paralela con 50 Best Talks, foro de debate e intercambio culinario global que tendrá encuentros entre chefs internacionales y peruanos, y recorridos por mercados y ‘huariques’. Este se desarrollará el Martes 3 de noviembre de 2026 en el Teatro Nos de San Isidro / Lima.

Durante el encuentro, se debatirá por qué comer se ha convertido en el máximo símbolo de estatus en el mundo, el estado actual de la hospitalidad, cómo el sonido puede transformar la experiencia en un restaurante y cómo los líderes de la industria están moldeando el futuro de la alimentación.

Durante el evento se anunciará la clasificación completa y se entregarán los reconocimientos individuales. La ceremonia también se transmitirá en directo por el canal de YouTube de The 50 Best y podrá seguirse mediante las redes sociales de la organización. Además, toda y la más completa cobertura del evento antes, durante y después, estará disponible en la web de El Comercio.

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