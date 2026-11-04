En 2025, Perú logró ubicar a cuatro restaurantes en esta prestigiosa lista, la misma que fue encabezada por Maido, restaurante del chef Mitsuharu Tsumura. (Foto: Javier Zapata)
En 2025, Perú logró ubicar a cuatro restaurantes en esta prestigiosa lista, la misma que fue encabezada por Maido, restaurante del chef Mitsuharu Tsumura. (Foto: Javier Zapata)
Por Redacción EC

Lima tendrá el privilegio de recibir la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2026 el próximo miércoles 4 de noviembre en el Teatro Municipal de la ciudad. Por primera vez en la historia del ranking, la ceremonia mundial se hace en Sudamérica, y Perú llega no solo como anfitrión sino como una potencia con un récord que ningún país tiene: dos restaurantes diferentes que fueron N°1 del mundo.

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