El restaurante Mérito, ubicado en Barranco, pertenece al chef venezolano Juan Luis Martínez, radicado en Lima desde el 2014 | Foto: EC
El restaurante Mérito, ubicado en Barranco, pertenece al chef venezolano Juan Luis Martínez, radicado en Lima desde el 2014 | Foto: EC
Por Redacción EC

El restaurante limeño Mérito, dirigido por el chef Juan Luis Martínez, ocupó el puesto 13 de los 50 mejores restaurantes del mundo 2026 (The World’s 50 Best Restaurants), distinción que se anunció este miércoles 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima, congregando a más de 1.200 especialistas y representantes de la industria gastronómica internacional.

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