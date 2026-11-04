El restaurante limeño Mérito, dirigido por el chef Juan Luis Martínez, ocupó el puesto 13 de los 50 mejores restaurantes del mundo 2026 (The World’s 50 Best Restaurants), distinción que se anunció este miércoles 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima, congregando a más de 1.200 especialistas y representantes de la industria gastronómica internacional.

Mérito se queda en el puesto 13 del ránking de The 50 Best.

La propuesta gastronómica, ubicada en Barranco y liderada por el chef venezolano Martínez, integró nuevamente la selección principal junto a destacados establecimientos nacionales como Mayta (45) y Kjolle (7).

Esta distinción representa un gran ascenso respecto al 2025, cuando se ubicó en el lugar 26 del ranking.

Mérito fusiona la despensa e insumos de Perú con la memoria e identidad culinaria de Venezuela | Foto: EC

¿Qué es Mérito?

Ubicado en el distrito de Barranco, Mérito fue fundado en 2018 y funciona en un inmueble histórico de adobe y madera con más de 150 años de antigüedad.

El establecimiento cuenta con dos plantas: un primer nivel donde los comensales pueden observar el proceso de preparación de los platos en la cocina y un segundo piso destinado al salón principal.

Su propuesta gastronómica incluye un menú degustación de 11 pasos que integra las identidades culinarias de Perú y Venezuela, con énfasis en mariscos, pescados e insumos agrícolas regionales como airampo, yacón, tomate de árbol, huacatay, loche y mamey.

Instalaciones de Mérito en Barranco, Lima | Foto: EC

Sobre The 50 Best Restaurants en Lima

La distinción es determinada anualmente por The 50 Best Restaurants Academy, una comitiva de más de 1.100 expertos del sector culinario cuya votación es auditada independientemente por la firma Deloitte.

Debido a las reglas del certamen, los restaurantes peruanos Maido (primer lugar en 2025) y Central (primer lugar en 2023) no formaron parte de las propuestas votables por pertenecer a la categoría Best of the Best.

Esta gala representó la primera ocasión en que la organización del evento realiza su entrega de premios en un país sudamericano.