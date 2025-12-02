Latin America’s 50 Best Restaurants 2025: todos los restaurantes peruanos en el ránking

Restaurantes como Kjolle, Mérito, Cosme brillaron en la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina, que la noche del martes 2 de diciembre anunió la edición 2025 del ránking en una gala realizada en la ciudad de Antigua, en Guatemala.

En la ceremonia conducida por Grace Ramirez, chef, autora y activista cuyo trabajo conecta cultura, comunidad y gastronomía, se reveló una de las listas más esperadas de la industria, dando como ganador al colombiano El Chato, mientras que Kjolle de Pía León se quedó con el segundo lugar.

Los restaurantes peruanos en el ránking

Un total de ocho restaurantes peruanos fueron seleccionados entre los 50 mejores de América Latina, siendo Kjolle el mejor ubicado este año.

Además, Mérito quedó en el puesto cuatro, mientras Cosme se ubicó en la posición nueve, Mayta en la 11, La Mar en la 26, Rafael en el 33, Osso en el 44 y Mil en el 49.

En la prelista, presentada el 18 de noviembre como antesala a la ceremonia, fueron elegidos tres restaurantes peruanos: Astrid & Gastón (en el puesto 81) y Clon (puesto 66) y Shizen (puesto 62). Estos dos últimos se destacaron entre los nuevos ingresos nacionales al listado.

Estos son todos los restaurantes peruanos en el ránking 2025 de los mejores de América Latina:

Puesto 2: Kjolle

Kjolle Puesto 4: Mérito

Mérito Puesto 9: Cosme

Cosme Puesto 11: Mayta

Mayta Puesto 26: La Mar

La Mar Puesto 33: Rafael

Rafael Puesto 44: Osso

Osso Puesto 49: Mil

El año pasado, fueron 8 restaurantes peruanos en el ránking: Mil, La Mar, Cosme, Rafael, Mayta, Mérito, Kjolle y Maido. Además, en la lista extendida, que contempla los restaurantes entre los puestos del 100 al 51, se ubicaron Osso (puesto 71), Astrid & Gastón (puesto 76) y El mercado (puesto 93).

La presencia del Perú en la historia del listado

El Perú ha tenido históricamente una presencia importante en la edición latinoamericana del ránking 50 Best. Y es que la primera ceremonia de este evento se realizó en Lima, en el año 2013. Y el primer ganador de esta edición del prestigioso listado consagró un peruano: el emblemático Astrid & Gastón.

Gastón Acurio recibiendo el premio al Mejor restaurante de América Latina en 2013.

Tras ello, Central, que en 2023 fue elegido el mejor restaurante del mundo, tomó la posta en el 2014 y repitió en 2015 y 2016. En el 2017 otro peruano ocupó el primer lugar: Maido, que repitió primer lugar en 2018 y 2019.

Estos han sido los restaurantes peruanos que han ocupado el primer lugar: En 2020 por primera vez en la historia del ránking latinoamericano el premio salió del Perú y fue a argentina con Don Julio. En 2021 volvió al Perú con Central, que repitió en 2022. En 2023 volvió a Maido y en 2024, nuevamente, a Argentina con Don Julio.

¿Y qué pasó con Maido?

Cabe destacar que, este 2025, Maido, el restaurante de Mitsuharu Tsumura no aparece en ningún puesto del ránking, porque actualmente forma parte de la guía Best of the Best, un salón de la fama que agrupa a todos los restaurantes que han logrado ubicarse en el puesto 1 del ránking mundial. Como parte de las normas de los que logran el máximo honor, está el no volver a ser elegibles en el proceso de votaciones.