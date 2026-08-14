Cada vez hay más bebidas vegetales disponibles en supermercados, cafeterías y restaurantes. Pero, aunque todas pueden parecer similares, no ofrecen necesariamente el mismo aporte nutricional. Elegir entre una bebida de soya, almendra, avena o coco no debería depender únicamente del sabor o del ingrediente principal: la formulación de cada producto puede marcar una diferencia importante.

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La formulación como clave

No todas las bebidas vegetales tienen el mismo valor nutricional, ya que este depende del ingrediente con el que se elaboran. De todas ellas, la bebida de soya es la que más se parece nutricionalmente a la leche de vaca, porque aporta una cantidad de proteína similar.

Por eso, más que asumir que todas las bebidas vegetales son equivalentes, la recomendación es mirar la etiqueta nutricional y comparar. Las bebidas de soya suelen destacar por su contenido de proteína; las de almendra, por presentar generalmente menos calorías; mientras que las de avena suelen aportar una mayor cantidad de carbohidratos. Sin embargo, estas características pueden variar de acuerdo con la marca y la receta utilizada.

(Foto: Difusión)

Una investigación realizada en Lima y publicada en la revista Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria en 2025 permite dimensionar estas diferencias. El estudio analizó 48 bebidas vegetales comercializadas en supermercados de la capital y encontró variaciones importantes en su composición nutricional.

En promedio, una porción de aproximadamente medio vaso aportaba 28 calorías. Pero el rango fue amplio: algunas bebidas contenían apenas 11 calorías, mientras que otras alcanzaban las 73. Es decir, incluso dos productos elaborados a partir del mismo ingrediente pueden tener perfiles nutricionales considerablemente diferentes.

Disponibilidad está en crecimiento

Según el estudio, en cuanto a su disponibilidad, las bebidas de almendra fueron las más frecuentes en los supermercados analizados, representando el 41,67 % de la oferta, seguidas por las de coco, soya y avena.

Por ello, decir simplemente que una bebida es “de almendra” o “de avena” no basta para conocer su composición. Dos productos elaborados con el mismo ingrediente pueden diferir en calorías, azúcares, proteínas y otros nutrientes. Revisar la información nutricional permite hacer una elección más consciente y acorde con las necesidades de cada persona.

Una elección que también tiene impacto ambiental

La decisión tampoco termina en la etiqueta nutricional. La producción de alimentos tiene un impacto sobre el ambiente, y factores como las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de suelo y los recursos necesarios para producirlos también pueden ser considerados al momento de elegir.

Jerico Fiestas, director de Alimentos por el Planeta, proyecto que busca visibilizar a las bebidas vegetales, indica que “varios estudios muestran que las bebidas vegetales tienen un menor impacto ambiental que la leche. Por ejemplo, las bebidas de soya y avena necesitan mucha menos agua y tierra, y producen menos emisiones de carbono que la leche traduccional”.

“Si se disminuye el consumo de leche de vaca por bebidas vegetales nuestra huella de carbono e hídrica se reducirá significativamente”, añade el PhD en Economía Agrícola y de los Recursos.

“VE-BIDAS”: cuándo elegir diferente no debería costar más

Actualmente, aún existe una barrera para ampliar el consumo de bebidas vegetales: el precio. En muchas cafeterías todavía se cobra un monto adicional por reemplazar la leche convencional por una alternativa vegetal.

(Foto: Difusión)

Para cuestionar esta práctica nace VE-BIDAS, una campaña impulsada por Alimentos por el Planeta (APEP) en el marco del Día Mundial de las Bebidas Vegetales, que se celebra cada 22 de agosto.

Bajo el concepto “La V es de variedad”, la iniciativa busca que durante el 22 de agosto cafeterías, restaurantes, concesionarias universitarias y otros establecimientos eliminen temporalmente el recargo por bebidas vegetales en cafés, chocolates y otras preparaciones.

La idea es sencilla: que elegir una bebida vegetal sea realmente una elección y no una opción condicionada por el precio.

“En Amateur nunca cobramos extra por leche vegetal, porque para nosotros no es una opción premium, es una opción más. Muchos de los que entrenan con nosotros la eligen por digestión, por consciencia, o simplemente porque les gusta más, y ninguna de esas razones vale menos que otra. Si alguien va a compartir un café con nosotros antes o después de correr, lo mínimo es que lo tome como quiere”, señala Ricardo Meza, cofundador de Amateur, una de las cafeterías que se suma a VE-BIDAS.

La misma perspectiva comparte Paul Lizárraga, dueño de Red Head Coffee Shop: “Ofrecemos leches vegetales porque creemos que cada persona debe poder disfrutar el café a su manera. Tener estas opciones nos permite ser una cafetería más inclusiva, respetando las preferencias y necesidades de nuestros clientes sin dejar de lado nuestra pasión por el buen café”.

Para Claudia Fry, cofundadora de Napoli, ofrecer estas alternativas también forma parte de una experiencia gastronómica más abierta: “En Napoli trabajamos con la estación y con lo que cada persona necesita en su mesa. Ofrecer bebidas vegetales es parte de eso: que el oficio del buen café llegue a más gente, sin que nadie tenga que renunciar a la calidad ni pagar de más por elegir distinto.”

Actualmente, establecimientos como Napoli, Florencia, Raw Café, Naturlandia, Amateur y Red Head Coffee Shop ya forman parte de la iniciativa en Lima. La campaña también busca sumar a más cafeterías, restaurantes, concesionarias universitarias y negocios gastronómicos.

Más información para elegir, más opciones para disfrutar

Conocer las diferencias entre las bebidas vegetales permite tomar decisiones informadas y entender que no existe una única opción que sea igual de adecuada para todas las personas. La elección puede responder a necesidades nutricionales, preferencias de sabor, razones ambientales o, sencillamente, a qué bebida se disfruta más.

Alimentos por el Planeta (APEP) es un voluntariado integrado por estudiantes y jóvenes que promueve una alimentación más sostenible a través de campañas, actividades y alianzas con distintas organizaciones. Con iniciativas como VE-BIDAS, busca acercar información basada en evidencia y, al mismo tiempo, contribuir a que las opciones vegetales sean cada vez más accesibles.

Este 22 de agosto, la invitación es doble: a los establecimientos, a sumarse eliminando el costo adicional de las bebidas vegetales; y a los consumidores, a aprovechar la oportunidad para probar nuevas alternativas y descubrir cuál es la que mejor se adapta a sus gustos y necesidades. Porque, al final, la V es de variedad.