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Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Patricia Castañeda Alva

Cada vez hay más bebidas vegetales disponibles en supermercados, cafeterías y restaurantes. Pero, aunque todas pueden parecer similares, no ofrecen necesariamente el mismo aporte nutricional. Elegir entre una bebida de soya, almendra, avena o coco no debería depender únicamente del sabor o del ingrediente principal: la formulación de cada producto puede marcar una diferencia importante.

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