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Resumen

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A los 29 pueden aparecer preguntas incómodas sobre el trabajo, la pareja y el rumbo de vida. En redes, esta etapa ya tiene nombre: la “crisis de los 29”.
A los 29 pueden aparecer preguntas incómodas sobre el trabajo, la pareja y el rumbo de vida. En redes, esta etapa ya tiene nombre: la “crisis de los 29”.
Por Milenka Duarte

Hay un momento en la vida en la que algunas preguntas empiezan a pesar más que antes. Tal vez ya no te convence tanto el trabajo que elegiste, una relación que parecía estable empieza a generar dudas o comienzas a cuestionarte si realmente quieres la vida que estás construyendo. Al mismo tiempo, aparecen nuevas presiones, como casarse, tener hijos, comprar una casa, ganar más dinero o, simplemente sentir que ya deberías tener claro hacia dónde vas.

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