Hay un momento en la vida en la que algunas preguntas empiezan a pesar más que antes. Tal vez ya no te convence tanto el trabajo que elegiste, una relación que parecía estable empieza a generar dudas o comienzas a cuestionarte si realmente quieres la vida que estás construyendo. Al mismo tiempo, aparecen nuevas presiones, como casarse, tener hijos, comprar una casa, ganar más dinero o, simplemente sentir que ya deberías tener claro hacia dónde vas.

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Y mientras ves que algunos amigos parecen avanzar a toda velocidad, puede aparecer una sensación difícil de explicar: ¿estoy donde debería estar a esta edad?

Al acercarse a los 30, es común que aparezcan cuestionamientos sobre la identidad, el rumbo personal y las elecciones de vida. En redes sociales, ese momento de balance ha ganado popularidad bajo una expresión cada vez más familiar: “la crisis de los 29”. Lejos de ser una coincidencia, la astrología interpreta esta etapa a través del retorno de Saturno, un ciclo que ocurre aproximadamente cada 29 años, cuando el planeta regresa a la misma posición que ocupaba al momento del nacimiento.

Sin embargo, lejos de tratarse de una etapa destinada al caos o al fracaso, el astrólogo Andy Méndez explicó que el retorno de Saturno puede llevar a replantear aspectos como el trabajo, las relaciones, los proyectos personales o el sentido de lo que se está construyendo.

“Más que una crisis inevitable, puede entenderse como un periodo de madurez, de orden y revisión de las decisiones tomadas hasta ese momento”, destacó a Somos.

Pero ¿por qué ocurre alrededor de los 29 años? ¿Por qué algunas personas sienten que están atravesando una verdadera transformación mientras otras no perciben grandes cambios? Y, sobre todo, ¿realmente Saturno tiene algo que ver con esa sensación de que la vida ya no puede seguir exactamente como antes?

¿Qué es realmente el retorno de saturno?

Para entender qué ocurre durante esta etapa, hay que mirar al cielo. Y es que cada planeta tiene su propio ritmo de movimiento alrededor del Sol, y Saturno es, en comparación con otros, un planeta de recorrido lento, ya que tarda aproximadamente entre 28 y 30 años en completar una órbita entera a través de los doce signos del zodiaco.

El retorno de Saturno ocurre aproximadamente entre los 28 y 30 años y, según la astrología, puede convertirse en una etapa de revisión, madurez y nuevas decisiones.

Lejos de ser un concepto abstracto o meramente simbólico, este tránsito responde a un cálculo astronómico de alta precisión.

“Cuando los astrólogos decimos que Saturno ‘regresa ‘, nos referimos matemáticamente a que el planeta en el cielo vuelve a tocar el signo, el grado y el minuto exacto en el que se encontraba en el firmamento en el segundo preciso en que diste tu primer respiro. Es el momento en que el reloj cósmico completa su primera gran vuelta, cerrando el primer capítulo de tu biografía y exigiéndote abrir el segundo con mayor conciencia”, señaló la astróloga Yelitza Medina.

Pero este fenómeno, contrario a lo que podría pensarse, no ocurre en un solo día, sino que se trata de un proceso que puede extenderse entre dos y tres años. Una de las razones es la llamada retrogradación, un movimiento aparente que hace que, desde la Tierra, Saturno parezca avanzar, frenar, retroceder y volver a avanzar sobre una misma zona del cielo.

Por eso, no existe una edad exacta en la que todo el mundo atraviese su retorno de Saturno de la misma manera. Para algunas personas, el proceso puede sentirse alrededor de los 27 o 28 años, mientras que otras pueden experimentar sus momentos de mayor intensidad entre los 30 y 31.

¿Por qué el Retorno de Saturno puede hacerte replantear toda tu vida?

A pesar de la expectativa que genera, Saturno carga con una reputación temible, ya que en la astrología popular suele verse como el planeta que pone obstáculos en el camino. Sin embargo, esa es una interpretación incompleta de su papel.

Para la astrología védica, Memo Bazalar refirió que Saturno representa el karma, un término que, lejos de referirse necesariamente a un castigo o a un presagio negativo, está relacionado con la responsabilidad.

“Saturno no castiga: confronta. Representa la estabilidad, el compromiso y la posibilidad de construir bases sólidas. Y es que muchas decisiones importantes de la vida nacen precisamente bajo influencias saturninas, porque invita a enfrentar aquello que se ha estado postergando. Por eso, cuanto mayor es la resistencia al cambio, más pesada puede sentirse la experiencia”, sostuvo Méndez.

Dicho esto, el propósito del retorno de Saturno, desde esta perspectiva, es poner orden y marcar un punto de inflexión: pasar de una etapa más experimental a otra en la que las decisiones se toman con mayor conciencia y responsabilidad.

Cambiar de profesión, replantear una relación o asumir nuevas responsabilidades son algunos de los cambios que la astrología asocia con el retorno de Saturno.

Básicamente, este tránsito lleva a diferenciar entre aquello que tiene bases firmes y lo que ya no puede sostenerse. Sin embargo, esto no implica necesariamente destruirlo todo para empezar de cero, sino revisar qué merece permanecer y sobre qué bases se quiere seguir construyendo.

En la práctica, esa revisión puede traducirse en movimientos muy concretos. Aunque cada experiencia es distinta, durante este periodo pueden aparecer decisiones relacionadas con el trabajo, la pareja, la familia, los hábitos o los proyectos personales: desde cambiar de profesión o terminar una relación hasta asumir nuevas responsabilidades o comprometerse con un proyecto a largo plazo.

“Más que provocar cambios de manera automática, la astrología interpreta el retorno de Saturno como un momento en el que ciertas áreas de la vida quedan bajo revisión: cuáles necesitan consolidarse y cuáles ya cumplieron su ciclo”, aseguró el astrólogo.

Y esa revisión externa puede venir acompañada de un fuerte cuestionamiento interno. Yelitza Medina lo describió como una etapa en la que pueden aparecer el miedo al fracaso, la sensación de estar perdiendo el tiempo o una mayor inseguridad respecto al propio desempeño profesional. También surgen preguntas más desafiantes como: ¿esto es todo lo que la vida tiene para mí?, ¿realmente quiero pasar los próximos veinte años en este escritorio o con esta persona?, ¿quién soy cuando dejo de lado los títulos y las expectativas de mis padres?

¿A todos nos afecta de la misma manera el retorno de Saturno?

Aunque el retorno de Saturno suele producirse alrededor de los 29 años, la intensidad y la forma de vivirlo pueden variar de una persona a otra, ya que depende de la configuración única de la carta natal. Si bien existen factores técnicos que deben contemplarse en un análisis más profundo, como precisó el astrólogo Andy Méndez, el elemento —Fuego, Tierra, Aire o Agua — en el que se ubica este planeta al nacer puede servir como una excelente guía para entender qué tipo de aprendizaje vendrá a proponernos.

Fuego (Aries, Leo, Sagitario)

El aprendizaje suele estar relacionado con canalizar el impulso y la iniciativa de manera más estratégica. Por ejemplo, alguien muy impulsivo puede aprender a actuar con mayor planificación, mientras que quien tiene dificultades para dar el primer paso se verá impulsado a asumir el control.

Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio)

El desafío suele centrarse en la seguridad material, el trabajo y la construcción de estabilidad. Puede ser un período para reorganizar la economía o consolidar una carrera. Por ejemplo, alguien muy desordenado puede aprender a administrar mejor sus recursos y quien se autolimita puede encontrar la seguridad para dar un salto profesional.

Aire (Géminis, Libra, Acuario)

El aprendizaje suele involucrar la comunicación, las relaciones y la forma de pensar. Muchas personas pueden replantearse sus amistades, estudios o proyectos intelectuales. Por ejemplo, alguien que evade la responsabilidad de sus relaciones puede aprender a cuidarlas más, mientras que quien busca controlarlas demasiado puede verse obligado a soltar.

El retorno de Saturno no tiene por qué significar que todo se derrumba. La astrología lo interpreta como una oportunidad para revisar qué quieres conservar y qué necesitas dejar atrás.

Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis)

El proceso suele ser más emocional. Puede poner el foco en los vínculos, la autoestima, los límites afectivos o la sanación de experiencias del pasado. Por ejemplo, alguien extremadamente sensible puede aprender a gestionar sus emociones de una manera más práctica, mientras que una persona desconectada de su mundo interno se verá impulsada a escucharse.

Al final, vale la pena recordar que la astrología plantea tendencias y climas energéticos, no un determinismo ciego. Como subrayó Medina, hay una máxima que lo resume bien: “Los astros inclinan, pero no obligan”.

Para explicarlo de forma sencilla, la especialista utilizó una analogía clara: el retorno de Saturno asegura que la lluvia va a caer —esa es la inevitable llamada a madurar y revisar tu vida—, pero son tus decisiones las que marcan la diferencia entre mojarte, buscar refugio o aprender a construir un paraguas.

Cómo atravesar los 29 sin sentir que tienes que resolver tu vida de una vez

Para transitar por este proceso sin sucumbir a la ansiedad, los especialistas coincidieron en que el primer paso es cambiar radicalmente la actitud con la que nos enfrentamos a las pérdidas y los cambios.

El astrólogo Memo Bazalar resumió el enfoque fundamental en un acto de honestidad con uno mismo. “No gastes tu energía tratando de salvar o sostener cosas que en el fondo sabes que ya cumplieron su ciclo en tu vida. Ríndete un poco, acepta que hay cosas que ya terminaron, asume tu responsabilidad y no te tomes todo tan personal”, aconsejó. Sostener estructuras por mero compromiso o miedo al vacío solo vuelve la experiencia más dolorosa. Pedir ayuda y soltar la exigencia de control es, paradójicamente, el verdadero primer acto de madurez.

Esa misma honestidad es la que permite cambiar la mirada sobre el proceso. Como reflexionó Andy Méndez, cuando entendemos que Saturno busca fortalecer aquello que tiene bases endebles, dejamos de verlo como un enemigo y empezamos a apreciarlo como un maestro. En definitiva, esta es una etapa para asumir responsabilidades, ordenar prioridades y tomar decisiones pensando en el largo plazo.

Por eso, si hoy sientes que la vida avanza demasiado rápido o que el piso se te mueve debajo de los pies, la clave no está en paralizarse, sino en cambiar la pregunta de fondo. La astrología, lejos de buscar generar miedo o fatalismo, ofrece un mapa para comprender las distintas etapas de la vida y transitarlas con mayor tranquilidad. En lugar de preguntarte únicamente “¿por qué me está pasando esto a mí?”, el verdadero giro de conciencia ocurre cuando te atreves a cuestionarte: “¿qué viene a enseñarme esta experiencia?”

Ese sutil cambio de mirada quita el peso de la desesperación y abre la puerta a una vida infinitamente más auténtica y coherente. El retorno de Saturno no es el fin de tu juventud ni una condena al fracaso, sino la invitación de la vida a dejar atrás aquello que ya no te suma y empezar a construir, por fin, sobre terreno firme.