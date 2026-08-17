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Resumen

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En las primeras 24 horas, el cerebro interpreta la infidelidad como una amenaza. Antes de decidir el futuro de la relación, la prioridad es recuperar la calma. (Foto: iStock)
En las primeras 24 horas, el cerebro interpreta la infidelidad como una amenaza. Antes de decidir el futuro de la relación, la prioridad es recuperar la calma. (Foto: iStock)
/ zoranm
Por Milenka Duarte

Descubrir una infidelidad puede hacer que todo parezca urgente. Quieres saber qué pasó, desde cuándo, con quién, por qué ocurrió y, sobre todo, qué hacer ahora. Sin embargo, las primeras 24 horas no son el momento de resolver el futuro de la relación. Y es que antes de perdonar, terminar o confrontar, hay ciertas acciones que pueden ayudarte a atravesar el shock inicial y recuperar algo de claridad.

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