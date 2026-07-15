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No todas las infidelidades empiezan con un beso. Algunas comienzan con un like en redes sociales que parecía no significar nada. (Imagen generada con IA/ Gemini)
No todas las infidelidades empiezan con un beso. Algunas comienzan con un like en redes sociales que parecía no significar nada. (Imagen generada con IA/ Gemini)
Por Milenka Duarte

A lo mejor has experimentado ese nudo en el estómago al descubrir que tu pareja le dio “me gusta” a una foto de hace cinco años, reaccionó con un emoji “coqueto” a las historias de alguien atractivo o sigue hablando con una expareja por redes sociales. Aunque a simple vista parecen gestos insignificantes, basta con uno de ellos para que aparezcan las dudas: ¿estoy exagerando o esto también cuenta como una infidelidad?

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