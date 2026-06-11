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Resumen

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Con la fiebre mundialista también llegó la fiebre del álbum oficial del Mundial 2026. (Foto: AFP)
Con la fiebre mundialista también llegó la fiebre del álbum oficial del Mundial 2026. (Foto: AFP)
Por Milenka Duarte

Desde que se lanzó el álbum del Mundial 2026 el pasado 5 de mayo, hay una escena que se repite en todas partes: kioscos abarrotados de gente, niños revisando los sobres con impaciencia y adultos que, por un momento, vuelven a sentir la misma ilusión que tenían cuando eran pequeños. Porque quien alguna vez intentó completar un álbum sabe que no se trata solo de una colección de figuritas, sino de una misión que combina emoción, perseverancia y la satisfacción de alcanzar una meta.

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