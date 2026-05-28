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Resumen

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Sentir que no estás donde esperabas no es un fracaso, sino la oportunidad de soltar el guion y redefinir qué te importa hoy.
Sentir que no estás donde esperabas no es un fracaso, sino la oportunidad de soltar el guion y redefinir qué te importa hoy.
Por Milenka Duarte

Cuando somos niños, imaginamos el futuro con una certeza conmovedora. Decimos que de grandes seremos doctores, artistas, padres, viajeros y personas felices. Creemos que a cierta edad tendremos la vida resuelta, una dirección clara, metas cumplidas y una respuesta para todo.

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