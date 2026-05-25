Hay palabras que activan automáticamente en nosotros un estado de alerta. En pleno siglo XXI, el cáncer es, sin duda, una de ellas. Cuando esa posibilidad aparece ligada a una molestia en el cuerpo, una cita médica pendiente o un chequeo postergado, la angustia suele mezclarse con la incertidumbre.

En el Perú, el panorama es desgarrador: cada día, cinco mujeres fallecen por cáncer de mama y cerca de 7,797 nuevos casos son detectados anualmente, muchos de ellos en etapas avanzadas. El miedo al diagnóstico, la falta de acceso a especialistas, el tiempo de espera para obtener citas y la incomodidad de algunos exámenes se convierten en las barreras que empujan a miles de mujeres a evadir la prevención.

Y es que, pese a los esfuerzos del Ministerio de Salud del Perú (MINSA) para impulsar campañas de tamizaje, actualmente solo el 14.6% de las mujeres peruanas— entre 40 y 69 años — accede regularmente a mamografías preventivas.

Incluso para quienes intentan mantener una rutina de prevención, el camino puede volverse cuesta arriba. Ese fue el caso de Luisana Durand (46), una mujer que suele hacerse sus chequeos con regularidad y cuya última mamografía —hace dos años— había salido negativa. Sin embargo, cuando hace tan solo unas semanas sintió un dolor inusual en el seno izquierdo, la urgencia chocó con la realidad: volver a gestionar una cita médica resultaba tedioso y difícil de conciliar con sus horarios laborales.

Frente a este escenario, la tecnología busca posicionarse como un aliado clave en la lucha por un diagnóstico más oportuno. Una de las innovaciones más recientes —y que ya está disponible en el Perú—son los parches con inteligencia artificial Celbrea, dispositivos diseñados para identificar variaciones térmicas asociadas a posibles anomalías mamarias y contribuir así a una detección temprana, incluso desde el hogar.

¿Cómo funcionan los parches con IA para detectar el cáncer de mama?

Esta tecnología —nacida en 2014 y presente en 46 países —se trata de un dispositivo médico de tamizaje preliminar compuesto por dos parches comparativos diseñados con un material especial altamente hipoalergénico —similar al que se utiliza para realizar electrocardiogramas—que se adecúa perfectamente al cuerpo.

Como señaló el doctor Guido Trujillo, representante de Celbrea en el Perú a Somos, su función principal es medir y comparar la temperatura de ambas mamas. Y es que, en condiciones normales, la temperatura de esta zona debería ser la misma. Por ello, cualquier diferencia térmica es la primera señal de que algo inusual está ocurriendo.

Solo el 14.6% de las peruanas de 40 a 69 años accede a mamografías preventivas. El temor al resultado o la larga espera en la atención son los principales factores que retrasan una detección oportuna en el país.

“Cuando se forma un tejido cancerígeno en la mama, ocurre un proceso llamado angiogénesis. Esto significa que el pequeño tumor en formación necesita “alimentarse” para crecer, lo que provoca la creación de nuevos capilares y un aumento del flujo sanguíneo en dicha área. Por eso, al haber más sangre circulando, la región afectada emite un calor superior al normal”.

Es justamente ahí donde actúan los parches, cuya precisión enciende las alarmas en etapas muy tempranas. Cada dispositivo cuenta con más de 1180 microsensores térmicos distribuidos estratégicamente en hileras y filas para captar variaciones de la temperatura corporal desde los 32 grados. Esta sensibilidad milimétrica le permite registrar alternaciones en las mamas e identificar anomalías de hasta apenas 0.5 milímetros.

Para asegurar que ninguna zona quede desprotegida, Trujillo explicó que presenta un diseño distribuido en forma de pétalos y dividido en tres secciones esenciales para cubrir por completo el área superior de los senos (A), y resguardar el lado inferior (B y C).

“Este mapeo por sectores permite que, al procesarse los datos, el dispositivo no solo alerte sobre una irregularidad, sino que sea capaz de señalar con precisión en qué área específica de la mama se encuentra el alza térmica”

De azul a rojo: El rol de la inteligencia artificial en casa

El funcionamiento del dispositivo está diseñado para ser completamente intuitivo. Al abrir el empaque, todos los sensores del parche son de color azul. Tras colocarse y esperar 15 minutos, el calor de la piel se conduce a los microsensores, haciendo que cambien de azul a rojo al alcanzar una temperatura determinada. Como la temperatura normal del cuerpo ronda los 37 grados, siempre habrá algunas líneas rojas encendidas en ambas mamas.

De acuerdo con el experto, el verdadero diagnóstico empieza al retirar los parches. Aquí es donde la inteligencia artificial toma el control a través de un proceso muy sencillo:

El escaneo: El usuario o el profesional de la salud utiliza su celular para escanear el código QR impreso en el mismo parche.

El usuario o el profesional de la salud utiliza su celular para escanear el código QR impreso en el mismo parche. El procesamiento de datos: La IA recoge la información de los 1180 sensores térmicos de cada lado y realiza un análisis comparativo inmediato entre el seno derecho y el izquierdo.

La IA recoge la información de los 1180 sensores térmicos de cada lado y realiza un análisis comparativo inmediato entre el seno derecho y el izquierdo. El veredicto: Un resultado equilibrado arrojará un estado “no significativo”, por el contrario, si existe una diferencia marcada entre ambos senos, la IA emitirá una alarma clasificada como “significativo”.

Cada parche utiliza más de 1180 microsensores térmicos. Al adherirse al pecho, capta variaciones milimétricas en la temperatura de la piel, logrando registrar alteraciones mamarias. (Foto: Celbrea Perú)

¿Qué anomalías detectan los parches con IA?

Con respecto a ello, el doctor Trujillo fue enfático al aclarar que Celbrea no es un dispositivo que diagnostique directamente un cáncer ni determina si una condición es benigna o maligna. Y es que su verdadero rol es el de un “radar utrasensible” capaz de detectar cualquier patología o alteración mamaria por la variación de temperatura.

En este sentido, los parches pueden reaccionar ante una amplia variedad de condiciones médicas:

Procesos infecciosos o inflamatorios como mastitis.

Formaciones benignas como quistes.

Procesos angiogénesis vinculados al desarrollo de un tumor malignos.

“De hecho, los registros globales acumulados de esta tecnología muestran que aproximadamente 8 de cada 100 mujeres evaluadas presentan un resultado “significativo” (alerta) en su monitoreo térmico. De este grupo, en promedio, alrededor de 3 mujeres presentan alteraciones comunes como quistes, fibroadenomas, cambios fibroquísticos o procesos inflamatorios, mientras que 1,6 casos pueden terminar asociados a un diagnóstico positivo de cáncer de mama, confirmado posteriormente mediante una evaluación de imagenológica y biopsia”, detalló el especialista.

Por esta razón, Trujillo recalcó que el dispositivo bajo ninguna circunstancia reemplaza al diagnóstico tradicional, sino que funciona como un tamizaje preventivo fácil y no invasivo. Si el resultado es significativo, actúa como una alerta para que la paciente acuda de inmediato al especialista por sus exámenes correspondientes: una ecografía si es menor de 40 años o una mamografía, si es mayor.

¿Qué nivel de precisión y confiabilidad tienen los parches con IA?

Cuando se trata de herramientas tecnológicas aplicadas a la salud, la precisión no es negociable. Y es que la ciencia médica exige certezas y garantías antes de poner cualquier dispositivo en manos de los pacientes. Como aseguró Guido Trujillo, la efectividad de estos parches se sostiene bajo un concepto clave: el valor predictivo negativo (VPN).

Básicamente, esto quiere decir que si una mujer se realiza la prueba y el resultado sale “no significativo”, existe un 99.5% de certeza de que no presenta una anomalía urgente de tratar.

“Respecto al riesgo de alertas erróneas, el único factor crítico que puede generar un falso positivo o negativo es el factor humano. Por ejemplo, si un pétalo del parche se coloca mal o queda suelto, se registrará una temperatura alterada”, advirtió el experto.

Además, al tratarse de un dispositivo que va directamente en contacto con la piel de una zona tan sensible como las mamas, esta tecnología cuenta con la autorización de la FDA, la aprobación de la Comunidad Europea, así como también de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID).

¿Cómo usar los parches con IA en casa?

Una de las ventajas de este dispositivo es que no requiere obligatoriamente acudir a un centro médico para un tamizaje inicial. De acuerdo con Trujillo, aunque el examen puede ser guiado por un ginecólogo, un obstetra o una enfermera, los parches están pensado para que cualquier mujer lo utilice en la total privacidad de su hogar.

“En definitiva, este avance representa un verdadero empoderamiento para la salud femenina”, resaltó el médico trazando un paralelismo histórico. “Es algo parecido al test de embarazo, en el sentido de que, antiguamente, la mujer tenía que acudir al médico y espera por su resultado. Ahora en su casa puede decidir a qué hora y cómo lo prueba. Lo mismo ocurre con esto”.

Esta practicidad fue precisamente lo que motivó a Luisana (46) a probarlo hace unas semanas, luego de sentir una molestia en la mama izquierda. “Puedes ponértelo en casa y a cualquier hora. A diferencia de una mamografía, no tienes que esperar una cita médica. Como trabajo y tengo poco tiempo, decidí usarlo para asegurarme de que no fuera nada grave”, relató.

La preparación y colocación del dispositivo

Para garantizar que los más de 1180 sensores funcionen con máxima precisión, el proceso requiere de una preparación muy sencilla:

Limpieza básica: La zona del pecho debe estar limpia, seca y libre de cremas, desodorantes o sudor. Por ello, se recomienda limpiar el área con agua o alcohol, y evitar hacer ejercicio 30 minutos antes de la prueba.

La zona del pecho debe estar limpia, seca y libre de cremas, desodorantes o sudor. Por ello, se recomienda limpiar el área con agua o alcohol, y evitar hacer ejercicio 30 minutos antes de la prueba. Verificación visual: Frente a un espejo, se retira la capa protectora de las almohadillas asegurándose de que todos los puntos de los sensores estén de color azul.

Frente a un espejo, se retira la capa protectora de las almohadillas asegurándose de que todos los puntos de los sensores estén de color azul. Colocación guiada: Colocando la mano izquierda detrás de la cabeza, se toma el parche correspondiente a ese lado. Se inserta el pezón a través de la abertura central, cuidando que el código QR quede alineado en la parte superior del seno. Con ambas manos, se presiona firmemente desde el centro hacia afuera para evitar pliegues, arrugas o burbujas de aire. El mismo procedimiento se repite en el lado derecho.

Colocando la mano izquierda detrás de la cabeza, se toma el parche correspondiente a ese lado. Se inserta el pezón a través de la abertura central, cuidando que el código QR quede alineado en la parte superior del seno. Con ambas manos, se presiona firmemente desde el centro hacia afuera para evitar pliegues, arrugas o burbujas de aire. El mismo procedimiento se repite en el lado derecho. Fijación y espera: Una vez adheridos, la usuaria debe colocarse un sujetador o brasier deportivo para mantener los parches fijos en su lugar, sentarse cómodamente y esperar 15 minutos evitando moverse.

Con casi 1500 casos anuales de cáncer de mama en peruanas menores de 40 años, este parche es ideal para este grupo etario. Al ser un segmento joven excluido de los exámenes de rutina, el dispositivo les permite monitorear su salud activamente. (Foto: Celbrea Perú)

Tras pasar el cuarto de hora, los parches se retiran y se colocan sobre una superficie plana. Para interpretar el resultado, la IA analiza matemáticamente cada zona: una diferencia entre ambos senos de tres columnas o menos es un resultado “no significativo”, una lectura equilibrada que a Luisana le devolvió la calma al escanear el código desde su celular. Por el contrario, una diferencia de cuatro o más columnas enciende una alerta “significativa”, señal clave para contactar de inmediato al médico y continuar con la prevención activa.

¿Quiénes se benefician más de esta tecnología?

Si bien puede ser utilizado por mujeres de todas las edades en el momento en que sientan alguna molestia o simplemente decidan realizarse un chequeo preventivo— según el doctor Trujillo— existe dos grupo que deberían darle una máxima prioridad:

Mujeres con antecedentes familiares: Aquellas con historial genético directo de cáncer de mama.

Aquellas con historial genético directo de cáncer de mama. Menores de 40 años: De los ocho mil casos anuales en el Perú, casi 1,500 ya ocurren en este grupo joven. Al estar excluidas de las mamografías de rutina, el parche es ideal para que comiencen a monitorear su salud de forma activa.

El impacto en la salud pública peruana

Frente a una realidad donde la mayoría de los casos de cáncer de mama en el Perú se detectan en etapas avanzadas, este tipo de tecnología tiene como meta descentralizar la prevención. Guido Trujillo, como representante de la marca en el país, refirió que el objetivo no es comercial, sino enfocado en la salud pública.

“El verdadero valor de Celbrea radica en llegar a los rincones más vulnerables del país donde no hay acceso a mamógrafos ni ecógrafos. Además, detectar a tiempo una anomalía no solo salva vidas, sino que alivia la enorme carga financiera que asume el Estado y las familias peruanas. Por ejemplo, un tratamiento de cáncer de mama en estadio temprano le cuesta al Estado un aproximado de 200,000 soles, intervenciones menores y ofreciendo una altísima tasa de supervivencia. En contraste en etapa avanzada, el costo puede superar el millón y medio de soles, con el agravante de que el riesgo de mortalidad para la paciente es drásticamente alto”.

¿Dónde se pueden conseguir los parches con IA en el Perú?

Puntos de acceso actuales: El dispositivo no se distribuye de forma masiva en clínicas, hospitales o farmacias, pero ya se encuentra a la venta a través de canales directos de Celbrea.

El dispositivo no se distribuye de forma masiva en clínicas, hospitales o farmacias, pero ya se encuentra a la venta a través de canales directos de Celbrea. Práctica privada: Algunos ginecólogos y centros médicos privados en el país ya han comenzado a incorporar estos parches inteligentes como parte de sus consultas rutinarias.

Algunos ginecólogos y centros médicos privados en el país ya han comenzado a incorporar estos parches inteligentes como parte de sus consultas rutinarias. Precio estimado: Al ser un producto importado de Estados Unidos, su costo está sujeto al tipo de cambio, fluctuando alrededor de los 50 dólares.

El futuro de la medicina avanza a pasos agigantados y, como concluyó el doctor Trujillo, el secreto está en saber aprovechar la tecnología en favor de la vida: “Siempre y cuando sea tecnología certificada y basada en la evidencia científica, hay que usarla. El parche ya está aquí, listo para convertirse en el primer escudo de defensa para miles de mujeres peruanas”.