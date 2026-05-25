Por Milenka Duarte

Hay palabras que activan automáticamente en nosotros un estado de alerta. En pleno siglo XXI, el cáncer es, sin duda, una de ellas. Cuando esa posibilidad aparece ligada a una molestia en el cuerpo, una cita médica pendiente o un chequeo postergado, la angustia suele mezclarse con la incertidumbre.

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