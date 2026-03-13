En la actualidad, el cáncer continúa siendo una de las principales problemas que enfrenta la salud pública en el Perú. Inclusive, de acuerdo con el Global Cancer Observatory, cada año se estiman más de 72 mil nuevos casos, una situación que evidencia la necesidad de reforzar la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso oportuno a la atención oncológica, especialmente en las poblaciones más vulnerables. De esta manera, con el objetivo brindar acceso de calidad a servicios de salud y promover la salud especialmente a la población femenina, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que durante marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se ha lanzado una campaña gratuita de despistaje de cáncer a nivel nacional. Esta necesaria medida, sin duda, permitirá que la ciudadanía, sin distinción de edad, pueda acceder a un servicio oncológico para detectar oportunamente las neoplasias más comunes en el país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER AL DESPISTAJE GRATUITO DE CÁNCER EN EL MINSA?

El Ministerio de Salud informó, a través de sus plataformas oficiales, una nueva campaña nacional gratuita denominada “Empezamos por nosotras”, con el objetivo de realizar tamizajes de cáncer exclusivamente a las mujeres peruanas y fomentar así la prevención de esta enfermedad. En esta oportunidad, para acceder a este servicio oncológico, que estará disponible durante el mes de marzo, cualquier persona interesada podrá acudir al establecimiento de salud más cercano portando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) o carnet de extranjería sin importar el tipo de seguro que tengan al momento de atenderse. Asimismo, el Minsa también indicó que se brindará consejería personalizada por parte de los profesionales a las pacientes para que puedan detectar el cáncer a tiempo. A continuación, te presentamos a quiénes está dirigida la campaña y los centros de atención donde se realiza estos exámenes gratuitos:

Papanicolaou (mujeres de 25 a 29 años y 50 a 64 años): En el centro de salud más cercano.

(mujeres de 25 a 29 años y 50 a 64 años): En el centro de salud más cercano. Prueba molecular de IVAA (mujeres de 30 a 49 años): En el centro de salud más cercano.

(mujeres de 30 a 49 años): En el centro de salud más cercano. Prueba molecular de VPH (mujeres de 30 a 49 años): Ubica los establecimientos disponibles mediante este LINK.

(mujeres de 30 a 49 años): Ubica los establecimientos disponibles mediante este LINK. Mamografía bilateral (mujeres de 40 a 69 años): Ubica los establecimientos disponibles mediante este LINK.

¿QUÉ CAUSA LA INFECCIÓN URINARIA EN LAS MUJERES?

Generalmente, con la llegada del verano, muchos peruanos acuden a las playas con la intención de pasar un momento agradable, sin imaginar que, si no se toman las medidas adecuadas, ello podría tener graves consecuencias para la salud. Y es que, según información de EsSalud, las infecciones urinarias se vuelven cada vez más frecuentes durante esta estación, debido a las altas temperaturas, la humedad, la higiene y la deshidratación, generando la proliferación de bacterias en las vías urinarias Por lo general, esta infección es más común en mujeres (por su anatomía), siendo uno de los principales síntomas el ardor al orinar, dolor lumbar, fiebre y náuseas.

De hecho, esta enfermedad infecciosa puede propagarse hacia los riñones y desencadenar una pielonefritis, una complicación grave que demanda atención médica inmediata y que podría llegar hasta la muerte. Por su parte, la uróloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Linares Vega, enfatizó en que es indispensable no tener por mucho tiempo la ropa de baño mojada o húmeda, a fin de evitar el incremento de bacterias en la zona. Así, la especialista recomendó usar ropa interior de algodón, ducharse, evitar prendas ajustadas, no retener la orina por períodos prolongados y, principalmente, cambiarse de ropa inmediatamente después de salir de la playa o la piscina.