Minsa capacita a 1080 profesionales para mejorar la atención por telesalud.
Minsa capacita a 1080 profesionales para mejorar la atención por telesalud.
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Escuela Nacional de Salud Pública (Ensap), inauguró el curso “Fundamentos de Telesalud: Marco Conceptual, Normativo y Operativo”, que reúne a 1080 profesionales de la salud de 25 regiones del país.

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