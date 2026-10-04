Este domingo 4 de octubre, los ciudadanos de Ucayali acudieron a las urnas para elegir a sus próximas autoridades regionales. De acuerdo con el primer resultado de la boca de urna de Datum de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Sandro Acosta se ubica en el primer lugar de las preferencias para la elección de gobernador regional, con 29.5%.

En segundo lugar aparece Antonio Marino, representante de Renovación Popular, con 22.8%. En tanto, Celia Prado, de Acción Popular, obtiene 16.8% y se ubica en el tercer lugar, según este primer reporte.

El resultado corresponde a la medición de boca de urna realizada por Datum durante la jornada electoral. Se trata de un primer resultado y no reemplaza el conteo oficial de votos, por lo que los porcentajes podrían variar conforme avance el procesamiento de las actas.

Más de 26.3 millones de electores estuvieron habilitados para participar en estas elecciones. Las propuestas presentadas durante la campaña estuvieron relacionadas, entre otros asuntos, con seguridad, transporte, salud y cuidado del medio ambiente.

Los porcentajes de Datum corresponden a una fotografía preliminar de la jornada electoral. La posición de los candidatos podrá modificarse cuando se conozcan los resultados oficiales y se incorporen las actas procesadas.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estará a cargo del procesamiento de las actas electorales y de la publicación de los resultados oficiales. El Comercio actualizará la información correspondiente conforme avance el conteo de votos.

Para definir la elección en primera vuelta, el candidato a gobernador regional debe obtener más del 30% de los votos válidos. Si ninguna candidatura supera ese porcentaje, los dos postulantes con mayor votación deberán disputar una segunda vuelta, en la que se definirá quién asumirá el gobierno regional para el próximo periodo.