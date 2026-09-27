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Resumen

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Candidatos al municipio de Lima.
Candidatos al municipio de Lima.
Por Fernando Vivas

Roberto Burneo y sus cuatro colegas decidieron no decidir hasta después de las elecciones, cuando lo que decidan no cambie las cosas. Me explico: el pleno del JNE aún no comunicará si entregará o no las credenciales a los alcaldes que postulan como primeros regidores y han quedado como cabezas de lista tras la renuncia de los ‘candidatos de fachada’ (si es que sus listas ganan, claro está). No estoy especulando. Me reuní con dos fuentes del JNE que me contaron el porqué se decidieron por la indecisión.

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