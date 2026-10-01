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Resumen

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Candidatos a la Alcaldía de Lima cierran sus campañas electorales.
Candidatos a la Alcaldía de Lima cierran sus campañas electorales.
Por Thalía Cadenas

Los candidatos a la Alcaldía de Lima empiezan a cerrar sus campañas con actividades programadas en distintos puntos de la capital, a pocos días de las elecciones municipales, que se celebrarán este domingo 4 de octubre.

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