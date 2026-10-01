Los candidatos a la Alcaldía de Lima empiezan a cerrar sus campañas con actividades programadas en distintos puntos de la capital, a pocos días de las elecciones municipales, que se celebrarán este domingo 4 de octubre.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, las organizaciones políticas que participan en estos comicios pueden realizar reuniones o manifestaciones políticas hasta las 23:59 horas del jueves 1 de octubre.

Desde las 00:00 horas del día siguiente, viernes 2, queda restringida la realización de manifestaciones políticas de carácter público.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) tiene previsto realizar su cierre de campaña en la avenida de la Peruanidad, en Jesús María.

Rafael López Aliaga y Carlos Bruce van por alcaldía limeña y sueñan con ganar las elecciones del domingo 4 de octubre que viene. Bruce le dijo "Bebita" a "Porky", luego de que este lo llamó "parásito". / SYSTEM

Carlos Bruce (Somos Perú), en tanto, continuará sus actividades en el sur de Lima: este miércoles 30 de septiembre estará en Villa María del Triunfo, junto al candidato a la alcaldía distrital Guido Iñigo, y el jueves 1 de octubre llegará a Villa El Salvador, donde participará en una actividad con Kevin Yñigo, postulante de su agrupación en ese distrito.

Candidato Carlos Bruce presentó sus propuestas sobre seguridad y transporte en debate organizado por El Comercio y América Multimedia (Foto Hugo Pérez)

Daniel Urresti tiene programado un acto de cierre en la avenida Carlos Izaguirre, en Los Olivos, a partir de las 8 p. m. El candidato de Podemos Perú estuvo el lunes en Comas, el martes en Independencia y este miércoles en San Juan de Lurigancho, en el cierre del candidato distrital José Luna Morales.

Francis Allison, por su parte, participará este miércoles en los cierres de campaña de candidatos distritales de Avanza País. A las 9 p. m. estará en Puente Piedra, junto al postulante Milton Jiménez, y posteriormente se trasladará a Comas, donde tiene previsto participar en una actividad desde las 10:30 p. m.

Francis Allison plantea que todas las obras viales de Lima tengan estudios técnicos. (Foto: GEC)

El jueves 1 de octubre, el candidato de Avanza País estará a las 8 p. m. en San Miguel, en el cierre de campaña de Eduardo Bless, postulante de su agrupación a la alcaldía de ese distrito.

En diálogo con El Comercio, Allison señaló que no hará un cierre de campaña porque es algo muy costoso, pero que asistirá a los cierres de los candidatos distritales de su agrupación.

“Estoy obviamente priorizando los lugares de mayor densidad poblacional que lamentablemente, como sabe, son los que coinciden además con altos niveles de pobreza”, puntualizó.

Imagen generada con IA

Además… Bruce se reunirá con observadores de la OEA

Carlos Bruce mantendrá este jueves 1 de octubre una reunión con observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se encuentran en nuestro país, para efectuar las actividades que garanticen la transparencia de las elecciones regionales y municipales.

La elección para la Alcaldía de Lima tendrá una cifra inédita de postulantes: 26 agrupaciones políticas compiten por la capital. También postulan al sillón municipal Obras, con Ricardo Belmont; Alianza para el Progreso, con Elio Riera; Ahora Nación, con Susel Paredes; Tierra Verde, con Yehude Simon; Partido Morado, con Victoria La Cruz; y Frepap, con Segundo Valdez.

También participan el Partido Patriótico del Perú, con Sandro Caller; Batalla Perú, con Samir Quispe; Partido Demócrata Verde, con Flor Hurtado; Juntos por el Perú, con Oswaldo Vargas; Pueblo Consciente, con Luis Huette; Frente de la Esperanza 2021, con Elizabeth León Chinchay; Partido Aprista Peruano, con Mónica Yadira Yaya Luyo; y Alianza Electoral Venceremos, con Juan Carlos Alvarado Mestanza.

Completan la lista Fuerza Ciudadana, con Rubén Daniel Bonilla Espinoza; Progresemos, con Luis Miguel Llanos Carrillo; Partido Popular Cristiano (PPC), con Edgardo Renán De Pomar Vizcarra; Acción Popular, con Carlos Alberto Tejada Noriega; Visión Perú, con Santiago Rosendo Abarca León; Fuerza Popular, con Samuel Marcos Daza Taype; y Partido del Buen Gobierno, con Carlos Gallardo Neyra.

Según cifras compartidas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 26’314.648 peruanos están habilitados para votar en las elecciones regionales y municipales. En Lima Metropolitana, el padrón electoral comprende a 7’875.479 ciudadanos.

Los distritos con mayor número de electores son San Juan de Lurigancho, con 818.365; San Martín de Porres, con 533.869; Ate, con 493.109; y Comas, con 448.793. Estos distritos concentran, por tanto, una parte importante del electorado de la capital.

¿Cuáles son las restricciones electorales?

Silencio de las encuestas

Según la norma, la publicación o difusión de encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre los resultados de las elecciones a través de los medios de comunicación nacionales puede efectuarse hasta el domingo anterior al día de las elecciones. Es decir, esta prohibición se inicia desde las 00:00 horas del lunes 28 de septiembre.

Cierres de campaña y mítines

De acuerdo con la ley electoral, los partidos políticos que participan en esta elección solo pueden realizar sus cierres de campaña, reuniones o manifestaciones políticas hasta el jueves 1 de octubre a las 23:59 horas, a partir del día siguiente se encuentra restringida cualquier tipo de manifestación política de carácter público.

Esta prohibición rige desde las 00:00 horas del viernes 2 de octubre.

Propaganda electoral

En cuanto a la propaganda electoral, la norma precisa que esta se podrá realizar hasta 24 horas antes de las elecciones, es decir, hasta las 23:59 horas del viernes 2 de octubre.

Esta restricción tiene vigencia desde las 00:00 horas del sábado 3 de octubre.

Entrevistas a candidatos

En esa línea, también queda suspendida la participación de los candidatos en los medios de comunicación (entrevistas, conferencias, debates, etc.). Lo que quiere decir que los postulantes podrán realizar estas actividades hasta el viernes a las 23:59 horas.

Esta restricción tiene vigencia desde las 00:00 horas del sábado 3 de octubre.

Ley seca

La prohibición de la venta de bebidas alcohólicas se inicia desde las 08:00 horas del sábado 3 de octubre y termina a las 08:00 horas del lunes 5. Se establece una multa para los locales que no cumplan con la llamada ley seca.

Día de votación

El domingo 4 de octubre, entre las 07:00 y 17:00 horas, no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de votación. También está prohibido tomarle fotos a la cédula electoral.

Detenciones

La norma establece la detenciones sólo serán procedentes en el caso de flagrancia del delito. Además, tanto los personeros como los miembros de mesa no pueden ser detenidos durante la jornada electoral, 24 horas antes y 24 horas después.