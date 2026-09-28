¿Sabes por quién votar?
Conoce las hojas de vida de los candidatos
Busca a quienes postulan a gobernador, alcalde o regidor en tu región, provincia o distrito y revisa la información declarada en sus hojas de vida.
Fuente: JNE, base remitida el 8/09/2026. Solo se muestran candidaturas con estado “INSCRITO”.
Cargo
Jurisdicción
Partido
Nombre
Regidores y consejeros regionales
Conoce quienes integran las listas que acompañan a cada candidato: elige solo la región para ver a los consejeros regionales (lista del gobernador regional), o suma provincia y distrito para ver a los regidores.
Los regidores y consejeros regionales se muestran en orden alfabético, no según su número de ubicación en la lista electoral.