Los regidores y consejeros regionales se muestran en orden alfabético, no según su número de ubicación en la lista electoral.

Conoce quienes integran las listas que acompañan a cada candidato: elige solo la región para ver a los consejeros regionales (lista del gobernador regional), o suma provincia y distrito para ver a los regidores.

Conoce las hojas de vida de los candidatos Busca a quienes postulan a gobernador, alcalde o regidor en tu región, provincia o distrito y revisa la información declarada en sus hojas de vida.

Sobre nuestra metodología

Este especial utiliza la base de datos estructurada proporcionada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública. La fecha base remitida el 8/09/2026. La información corresponde a lo declarado por los propios candidatos ante el organismo electoral.

El archivo original, recibido en formato Excel, fue convertido a JSON y organizado por regiones para su integración en la herramienta. El equipo periodístico realizó la limpieza, estandarización y revisión de los datos sin modificar el contenido de las declaraciones.

No utilizamos inteligencia artificial para extraer, generar o completar información de las hojas de vida.