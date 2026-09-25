Un preámbulo de la magnitud que tendrá el ‘Súper’ Fenómeno El Niño que se avecina ocurrió en los últimos días, ya que en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, se presentaron precipitaciones durante 15 horas, mientras que las regiones fronterizas peruanas, como Tumbes y Piura, fueron afectadas por lluvias, pese a que no es usual que se presenten en septiembre esos eventos.

En Piura se reportaron lluvias en las ciudades de Sullana, Paita, Morropón, Tambogrande, Ayabaca, Huancabamba y Chulucanas. Grupos de personas que habían llegado para participar en la festividad de la Virgen de las Mercedes, en Paita, acamparon en los exteriores del santuario, pero debieron guarecerse ante la persistente precipitación.

En el caso de Tumbes, las lluvias se presentaron en las partes altas y alejadas de la ciudad, como en los caseríos Rica Playa y La Capitana, en el distrito de San Jacinto. La estación Cabo Inga reportó el mayor acumulado de precipitación, con 56.3 mm.

Las estaciones Cañaveral, Rica Playa, Matapalo y El Tigre reportaron acumulados de hasta 15,7 mm, 38,4 mm, 33,3 mm y 46,5 mm en 24 horas, respectivamente, lo que representa nuevos récords de precipitación. Esos valores no se reportaban desde el Fenómeno El Niño de 1997.

Tumbes no solo se vio afectada por lluvias, ya que también se reportó, en la estación El Salto, una temperatura máxima de 36.6 °C, valor asociado a las condiciones cálidas del mar.

Una lluvia persistente afectó localidades de Piura y Tumbes. (Foto: Chulucanas Noticias/Facebook)

Aumento del caudal del río Tumbes

Las lluvias en Tumbes no solo generaron la acumulación de agua en las calles, sino también el incremento del caudal del río Tumbes, ya que alcanzó un caudal máximo de 147 m³/s en la estación hidrológica Cabo Inga, aproximadamente tres veces su valor habitual, de acuerdo con el reporte del Senamhi.

El aumento de caudal se debe a las precipitaciones en la parte alta de la cuenca binacional Puyango-Tumbes. El territorio ecuatoriano comprende alrededor del 60% de este sistema hídrico, por lo que Senamhi mantiene coordinación permanente con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) de Ecuador para realizar el seguimiento de las condiciones meteorológicas e hidrológicas.

Las lluvias aumentarán en los siguientes meses, indicó Senamhi

Las lluvias en el Perú aumentarán de intensidad conforme vayan avanzando las semanas hasta llegar a noviembre, donde se esperan fuertes precipitaciones, indicó Nelson Quispe, especialista en meteorología del Senamhi, a El Comercio.

Quispe explicó que en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, se registran, desde hace dos semanas, lluvias que han superado los reportes de años anteriores. “Desde 1961 no se presentaban lluvias en esas cantidades”, indicó.

“Desde la Esmeralda hacia Quito ha ido en avance (la nubosidad) y llegó a la zona norte del país, en la frontera con Ecuador. Tumbes ha estado presentando lluvias desde el martes y el miércoles ha sido de moderada intensidad, sobre todo en las cabeceras de cuenca del río Tumbes, entre Ecuador y Perú”, agregó.

Remarcó que no es usual que en septiembre llueva en Tumbes y Piura, por lo que aseguró que las precipitaciones están asociadas al Fenómeno El Niño. “El aumento es paulatino, comenzará a llover en diferentes zonas de Piura y Tumbes, pero con ligera intensidad, considerando que en esas zonas no llueve en esta época. Tener lluvias al norte de Tumbes de 30 milímetros o en las partes altas de 40 o 50 milímetros son bastante abultadas para septiembre”, precisó.

“Lo que queda de este mes (septiembre) estará lloviendo en menor intensidad, en octubre habrá episodios menores, pero en noviembre la cosa cambia, ya que se espera una intensidad mucho mayor”, añadió.

Quispe indicó que cuando la temperatura del mar llega a 26°C “se exacerba más y es más inestable”. Recordó que actualmente está entre 24°C y 25°C, pero que en la zona centro y norte de Tumbes sí está en 26°C.

🌊🌧️ #HidroInforma #Minam #Senamhi El río Tumbes triplicó su caudal

En solo tres horas, el caudal pasó de 40 a 50 metros cúbicos por segundo a 147 metros cúbicos por segundo, debido a las lluvias en la cuenca alta del río Puyango-Tumbes pic.twitter.com/Y6hdIIZEY2 — Senamhi (@Senamhiperu) September 24, 2026

“Ese valor (26°C) se presenta actualmente entre Tumbes y el golfo de Guayaquil. Está bastante caliente. En el transcurso de las próximas dos semanas va a estar camino hacia el sur, entrará a Piura y en noviembre se espera que esos 26°C cubran gran parte de Piura. Esperamos que en noviembre comiencen las lluvias más pronunciadas. A fines de año, ese valor irá más al sur, llegará a Lambayeque y zonas de La Libertad, mientras que en Tumbes y Piura la temperatura del mar estará en 27°C o posiblemente 28°C, lo cual es bastante alta y las lluvias son torrenciales y sería en enero o febrero”, afirmó.

Por su parte, Javier Chiong, especialista de Senamhi, explicó a El Comercio que las lluvias que se presentaron en los últimos días en Piura y Tumbes son “una antesala” de lo que se espera para noviembre, donde se prevé precipitaciones más intensas.

Además, remarcó que las lluvias en Guayaquil fueron de mayor magnitud debido a que en Ecuador el mar presenta “un mayor calentamiento”.

Lluvias en el norte del país están asociadas al Fenómeno El Niño

Yamina Silva, investigadora científica y docente de la Escuela de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señaló a El Comercio que las lluvias que se presentan en la costa norte están asociadas a la presencia del Fenómeno El Niño, ya que “hay bastante humedad y mucha energía”, pues la temperatura del mar está 7°C por encima de sus valores normales.

“Cuando hay calentamiento del mar hay mucha energía y empiezan a formarse nubes. Esas son las condiciones típicas. Incluso, actualmente estamos con condiciones oceánicas muy favorables para presencia de lluvias. Usualmente nuestro mar es frío, pero cuando la temperatura del mar supera los 26°C puede generar lluvias”, indicó la especialista.

Silva explicó que ya se estaba advirtiendo la formación de núcleos de nubes con precipitaciones, por lo que pronosticó que las lluvias irán ocurriendo probablemente de manera aislada en esta temporada, pero entrando en el verano, es decir en noviembre y diciembre, serán más frecuentes.

“Conforme nos vamos acercando a la estación de verano, la probabilidad de que esta misma energía genere nubes y precipitaciones es más alta”, afirmó.

“Hay condiciones actuales para precipitaciones, pero no es la temporada porque necesitamos ciertas condiciones que tienen ver con los vientos y la circulación”, agregó.

Advirtió que las fuertes precipitaciones afectarán a las ciudades de la costa, ya que no tienen sistemas de drenaje pluvial, lo que genera inundaciones.

Se inició la temporada de lluvias, advierte especialista

La meteoróloga Elizabeth Silvestre recordó que en agosto había señalado que las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño podrían iniciarse cerca de octubre, por lo que consideró que las recientes precipitaciones en el norte del país representan el inicio de dicha temporada.

Señaló que, conforme se acerca la temporada de verano en el hemisferio sur la temperatura del mar se incrementa, por lo que aumentan las posibilidades de que ocurran precipitaciones.

En ese contexto, Silvestre remarcó que en la estación de primavera se seguirán batiendo récord de máximas temperaturas, tal como ocurrió en el invierno. Consideró que actualmente Lima tiene valores de verano.

Por ello, consideró importante enfocarse en la gestión de riesgos, lo que implica tener la información anticipada de las lluvias a fin de que los ciudadanos no se vean sorprendidos por la ocurrencia de dichos eventos.

“Actualmente la ciencia ha avanzado de tal manera que ya es posible pronosticar la ocurrencia de estos eventos hasta con 15 días de anticipación”, refirió.

“Los pronósticos de corto plazo y la resolución a nivel de territorio escala local son importantes, ya que esa es una manera de gestionar los impactos, no podemos dejar que la población sea sorprendida por la ocurrencia de un evento que sí lo podemos anticipar y que sí sabemos que ocurrirá porque estamos en el proceso del Fenómeno El Niño”, agregó.