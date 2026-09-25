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Resumen

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En Piura y Tumbes se presentaron en los últimos días lluvias asociadas al Fenómeno El Niño. (Foto: Norte Sostenible/Facebook)
En Piura y Tumbes se presentaron en los últimos días lluvias asociadas al Fenómeno El Niño. (Foto: Norte Sostenible/Facebook)
Por Carlos Gonzales

Un preámbulo de la magnitud que tendrá el ‘Súper’ Fenómeno El Niño que se avecina ocurrió en los últimos días, ya que en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, se presentaron precipitaciones durante 15 horas, mientras que las regiones fronterizas peruanas, como Tumbes y Piura, fueron afectadas por lluvias, pese a que no es usual que se presenten en septiembre esos eventos.

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