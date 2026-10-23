El Santo Padre visitará al Perú del 11 al 16 de noviembre del presente año. Foto: AFP
El Santo Padre visitará al Perú del 11 al 16 de noviembre del presente año. Foto: AFP
Por Redacción EC

A través del Decreto Supremo N° 020-2026-TR, publicado en el diario El Peruano, el Gobierno declaró seis días no laborables compensables para los trabajadores públicos y privados por la visita del papa León XIV al Perú, próxima a realizarse del 11 al 16 de noviembre de 2026.

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