A través del Decreto Supremo N° 020-2026-TR, publicado en el diario El Peruano, el Gobierno declaró seis días no laborables compensables para los trabajadores públicos y privados por la visita del papa León XIV al Perú, próxima a realizarse del 11 al 16 de noviembre de 2026.

La medida se aplicará en ocho regiones, según fechas específicas. Cabe señalar que en el sector privado, su implementación dependerá de un acuerdo entre empleadores y trabajadores. Además, las horas no trabajadas deberán recuperarse.

En el caso de los servidores públicos, las horas no trabajadas deberán recuperarse dentro de los diez días inmediatos posteriores o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad, según sus necesidades.

Regiones y fechas de días no laborables

Según lo dispuesto, duranta la estadía del Santo Padre en nuestro país: para Lima y Callao, será los días 11, 12 y 16 de noviembre; para Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, el 13 y 14; y para Cusco y Ucayali, el 15.