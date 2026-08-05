La Diócesis de Chiclayo se pronunció tras la confirmación de la llegada al Perú del papa León XIV, atendiendo la invitación del Estado peruano y de la Iglesia del Perú, arribando del 11 al 17 de noviembre acompañado por una delegación de la Santa Sede para recorrer Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo.

La institución resaltó que el Sumo Pontífice tendrá un reencuentro con la iglesia, pues acompañó durante sus años de servicio pastoral y con la que mantiene un vínculo especial.

Actividades del papa en Chiclayo

El papa León XIV visitará la Catedral de Chiclayo, el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), Santa Cruz, Zaña y las pampas del Parque Industrial de Reque, donde se desarrollarán los principales encuentros y celebraciones previstos para su visita. Su llegada invita a renovar la esperanza y a profundizar en nuestra misión, fortaleciendo el compromiso evangelizador y el servicio a nuestra sociedad.

Este evento brindará la oportunidad de que Chiclayo y Lambayeque muestren a visitantes del Perú y del extranjero la riqueza de su identidad, cultura, patrimonio y gastronomía.

La Diócesis convoca a todos los fieles a prepararse espiritualmente para este histórico encuentro con el Santo Padre y a vivir estos días como un tiempo de renovación de fe, de comunión, de misión evangelizadora y de compromiso de servicio.