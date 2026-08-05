Por Redacción EC

La Diócesis de Chiclayo se pronunció tras la confirmación de la llegada al Perú del papa León XIV, atendiendo la invitación del Estado peruano y de la Iglesia del Perú, arribando del 11 al 17 de noviembre acompañado por una delegación de la Santa Sede para recorrer Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo.

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