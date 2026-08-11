Lambayeque bate el récord de calor y soporta 37 grados en pleno agosto.
Lambayeque bate el récord de calor y soporta 37 grados en pleno agosto.
Por Redacción EC

Lambayeque registró una de las jornadas más calurosas de su temporada de invierno. El viernes 7 de agosto, la estación de Pasabar, ubicada en el distrito de Olmos, alcanzó una temperatura máxima de 37.3 °C, el valor más elevado registrado entre las estaciones monitoreadas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

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