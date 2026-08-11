Lambayeque registró una de las jornadas más calurosas de su temporada de invierno. El viernes 7 de agosto, la estación de Pasabar, ubicada en el distrito de Olmos, alcanzó una temperatura máxima de 37.3 °C, el valor más elevado registrado entre las estaciones monitoreadas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

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La cifra representa un episodio particularmente intenso para un mes en el que normalmente predominan condiciones más frescas en la costa norte. De acuerdo con el reporte de temperaturas máximas del Senamhi, otras localidades de Lambayeque también soportaron valores elevados durante esa jornada, aunque por debajo del registro alcanzado en Pasabar.

Foto: Senamhi.

El calor no fue exclusivo de Olmos. Motupe registró una máxima de 35.5 °C, mientras que Jayanca llegó a 35 °C. En Oyotún se alcanzaron 34.4 °C y en Tinajones, 34 °C. También se reportaron 33.7 °C en Sipán y 33.2 °C en Cayaltí. En Puchaca, Lambayeque y Reque los termómetros marcaron 32.2 °C, 30.4 °C y 27.4 °C, respectivamente.

El Senamhi señaló que las diferencias registradas entre las estaciones evidencian la variabilidad de las condiciones térmicas dentro de la propia región. El mapa de temperaturas mostró, además, que varias localidades presentaron anomalías positivas, es decir, valores superiores a los habituales para esta época del año.

Este episodio de calor también vuelve a poner atención sobre las condiciones climáticas que atraviesa la costa norte del país. En los últimos días, el Senamhi había advertido sobre temperaturas elevadas en distintas regiones, con valores que llegaron hasta los 37 °C en localidades de la costa norte.

/ Julio Pinan

Ante este tipo de jornadas, las autoridades recomiendan mantener vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y adoptar medidas de prevención, especialmente entre niños, adultos mayores y personas vulnerables. Las altas temperaturas también pueden incrementar la demanda de agua y generar impactos en actividades agrícolas y ganaderas.

Con sus 37.3 °C, Pasabar se convirtió así en el punto más caliente de Lambayeque durante aquella jornada. El registro refleja la intensidad del episodio y confirma que el invierno de 2026 viene acompañado de temperaturas poco habituales en la costa norte peruana.