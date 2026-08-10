Calles bloqueadas con camiones y mototaxis, así amanecieron este lunes diversos tramos de la carretera Federico Basadre, en Ucayali, debido a que un grupo de manifestantes y transportistas acató una huelga regional que, de no encontrar una solución, será indefinida.

Los ciudadanos adoptaron esta medida de fuerza por diversos motivos, entre ellos el incremento del precio de los combustibles, las demoras en la construcción del Hospital Regional de Pucallpa y otras demandas que, a la fecha, consideran que no han sido atendidas.

Además de los kilómetros 6, 9, 14 y 30 de la vía que permanecen restringidos, los manifestantes también bloquearon el ingreso a los mercados mayoristas.

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A las 7 de la noche, la obstrucción continuaba debido al incremento del precio del combustible, que en las últimas semanas subió entre 5 y 7 soles.

Según Latina Noticias, los dirigentes no viajarán a Lima para dialogar con el Gobierno de Keiko Fujimori, sino que esperan que las autoridades se acerquen a Ucayali para buscar acuerdos.

“Tenemos una agenda de lucha como es el tema de la universidad, los combustibles, los salarios de construcción civil y el hospital. Vamos a permanecer en este punto ”, expresó más temprano Weider Del Águila, presidente de la Asociación de Transportistas de dicha región, a RPP.

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