Bloquean carretera en Ucayali. Foto: captura Latina Noticias
Bloquean carretera en Ucayali. Foto: captura Latina Noticias
Por Redacción EC

Calles bloqueadas con camiones y mototaxis, así amanecieron este lunes diversos tramos de la carretera Federico Basadre, en Ucayali, debido a que un grupo de manifestantes y transportistas acató una huelga regional que, de no encontrar una solución, será indefinida.

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