El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) facilitó la operación de vuelos humanitarios para el traslado de 80 personas entre Pucallpa y Puerto Esperanza, en el distrito y provincia de Purús, en Ucayali, con el fin de atender prioridades de la población y facilitar su acceso a servicios esenciales.

El despliegue logístico dividió el traslado en partes iguales, con 40 ciudadanos que viajaron de Pucallpa a Puerto Esperanza y otros 40 que realizaron la ruta de retorno. Esta acción respondió a requerimientos urgentes en materia de salud y abastecimiento.

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“Garantizar la conectividad aérea de Purús es fundamental para acercar servicios esenciales a la población y facilitar sus desplazamientos. Por ello, trabajamos de manera articulada para atender las necesidades inmediatas de los ciudadanos y mejorar las alternativas de transporte aéreo”, sostuvo el ministro José Tangherlini.

Durante la actividad, las autoridades inspeccionaron las operaciones del Programa de Promoción y Fomento del Transporte Aéreo a Zonas Aisladas, que aplica un subsidio estatal que reduce el precio de los pasajes hasta en un 70 % en comparación con las tarifas comerciales.

Este beneficio establece una tarifa social de S/ 160 por trayecto entre Pucallpa y Puerto Esperanza, e integra vuelos a Sepahua, Bolognesi y la ruta interregional Tarapoto – Rodríguez de Mendoza (San Martín y Amazonas).

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A la par de las operaciones de vuelo, se brindó un balance sobre los trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje del aeródromo de Puerto Esperanza, infraestructura vital para el suministro de la provincia.

Estas obras, ejecutadas por CORPAC, abarcan la reparación y reposición del pavimento, así como el sellado de fisuras y el acondicionamiento de las franjas de seguridad, acciones que se realizan mediante ventanas de operación aéreo-comercial.

En la actividad también estuvieron presentes el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres; el diputado Jaime Abensur; la directora general de Aeronáutica Civil, Paola Marín; y el presidente del directorio de Corpac, Jorge Larrea.