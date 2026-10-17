El Ministerio de Transportes organizó viajes de emergencia entre Pucallpa y Puerto Esperanza, además de fiscalizar pasajes aéreos a bajo costo e inspeccionar obras en la pista del aeródromo local. | Foto: Difusión
El Ministerio de Transportes organizó viajes de emergencia entre Pucallpa y Puerto Esperanza, además de fiscalizar pasajes aéreos a bajo costo e inspeccionar obras en la pista del aeródromo local. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) facilitó la operación de vuelos humanitarios para el traslado de 80 personas entre Pucallpa y Puerto Esperanza, en el distrito y provincia de Purús, en Ucayali, con el fin de atender prioridades de la población y facilitar su acceso a servicios esenciales.

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