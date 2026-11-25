Los gobernadores regionales electos de Ayacucho, Cusco y Ucayali pidieron al Gobierno central atender proyectos de infraestructura que consideran necesarios para atraer inversión privada. Durante la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, también expusieron qué medidas prevén tomar desde sus gestiones y dónde ven oportunidades para las empresas.

Pabel Bellido, de Ayacucho, Verónika Mendoza, de Cusco, y Sandro Acosta, de Ucayali, participaron en el panel “¿Cómo generamos más crecimiento empresarial en las regiones? La visión de los gobernadores regionales”. Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas y director de Alpha Asesoría Estratégica, moderó la sesión e informó al inicio que Juan Mendoza, gobernador regional electo de Ica, no pudo asistir.

Pabel Bellido señaló que la vía Los Libertadores es el eje de un corredor económico que enlaza Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco.

Bellido anunció que solicitará una mesa técnica para abordar las obras paralizadas y abandonadas en Ayacucho. Planteó que los tres niveles de gobierno revisen las reglas de contratación pública y señaló que los arbitrajes dificultan la continuidad de los proyectos. En materia vial, pidió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que incluya la vía Los Libertadores entre sus prioridades.

“Entendemos que no hay mucho presupuesto, pero haciendo las obras por administración directa, haciendo compra de maquinarias, haré mis carreteras, que son de competencia regional”, señaló Bellido.

El gobernador electo propuso adquirir plantas asfaltadoras y recurrir al mecanismo de Obras por Impuestos. También señaló que la seguridad hídrica será una prioridad para su gestión y destacó el proyecto Pampas Verdes por su potencial para ampliar la disponibilidad de agua. Además, planteó masificar el gas de Camisea en Ayacucho para impulsar la industrialización.

Bellido también señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas deberán explicar por qué, a su juicio, Ayacucho recibe pocos recursos por canon y regalías mineras.

“Ayacucho debería estar recibiendo el canon, sobrecanon, las regalías mineras. Pero cuando vemos en las cifras del MEF, Ayacucho casi poco o nada significa. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos hablando de las mineras formales”, dijo.

Verónika Mendoza sostuvo que Cusco paga la energía más cara del país, pese a que, según dijo, el gas de Camisea permite generar el 40% de la electricidad nacional.

A su turno, Mendoza pidió que el gas de Camisea llegue directamente por ductos a Cusco. Respaldó que se avance con la distribución por camiones para ampliar la demanda mientras se desarrolla el proyecto. También cuestionó el alcance de la oferta de conexiones para Quillabamba.

“Hay desconfianza. Necesitamos garantías, plazos, presupuestos, sanciones, si es que no hay cumplimiento. (...) Pero creemos que ofrecernos, por ejemplo, 800 conexiones para Quillabamba en 10 años es prácticamente una falta de respeto”, dijo Mendoza.

La gobernadora electa reiteró que convocará al empresariado en los primeros 30 días de su gestión para recoger propuestas y diseñar iniciativas como una agencia regional de inversiones y una ventanilla única de formalización.

“Vamos a construir consejos de desarrollo territorial descentralizados. Uno en el Cusco amazónico, otro en el Cusco metropolitano y otro en el Cusco altoantino”, señaló Mendoza.

También propuso crear una red de seis o siete centros de innovación, transformación e industrialización. Entre sus propuestas mencionó un instituto regional del cacao y del café y un centro dedicado a la transformación de la fibra de camélidos.

El cacao es una de las diez cadenas productivas que Sandro Acosta identificó en Ucayali al plantear que la región atraiga inversión privada para impulsar su agroindustria. (Foto: Agencia Andina)

Por su parte, Acosta centró su pedido al Ejecutivo en la carretera Federico Basadre, la principal conexión vial de Ucayali con Huánuco.

“No se ha tomado en cuenta en este presupuesto. Eso encarece enormemente nuestros productos para ser competitivos. Desde acá un llamado al Estado, a nuestro ministro de Economía, que nos tenga que considerar”, afirmó.

El gobernador electo anunció que su gestión impulsará un programa de carreteras y se comprometió a simplificar trámites y dar seguridad jurídica a los inversionistas.

“Hay que impulsar la agroindustria en Ucayali. Tenemos 1,2 millones de hectáreas para el desarrollo agrícola, de las cuales solamente tenemos cultivadas 400.000 hectáreas”, señaló Acosta.

Además, mencionó al café, el cacao, el plátano y la palma entre las cadenas con espacio para la inversión privada. También identificó oportunidades en el turismo y los bonos de carbono. “Tenemos una expectativa de generar más de US$ 140 millones en la economía verde, en los bonos de carbono”, añadió.