El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, reveló que el Gobierno realizó un primer pago de la deuda que mantenía con la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2, encargada de la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima. Este desembolso permitió iniciar la negociación de una adenda de alineamiento de objetivos para acelerar el proyecto.

“Hace unos días hicimos un primer pago de la deuda que tiene el Gobierno con Línea 2 y esto nos ha permitido sentarnos a negociar una adenda que nos permita poner en operación tres estaciones del lado de Ate que ya están culminadas y esperamos que puedan iniciar operaciones sobre el segundo semestre del 2027”, explicó durante su presentación en CADE Ejecutivos 2026.

Con esta negociación, también se busca acelerar la conclusión y puesta en operación de las estaciones ubicadas entre la estación Clínica San Juan de Dios y el óvalo Bolognesi, cuyas obras podrían concluir a finales de 2028 o inicios de 2029.

“De esta manera, tendríamos ya en operación la etapa 1A y 1B, quedando la etapa 2 para su conclusión hacia el año 2030”, destacó Tangherlini.

Para evitar errores

La experiencia con la Línea 2 ha sentado un precedente para evitar problemas similares en el desarrollo de las futuras líneas 3, 4 y 7. En ese sentido, el ministro reiteró que las obras se estructurarán con una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), de la mano con ProInversión.

“A través de la PMO se podrán sentar las bases y tener una liberación de predios, liberación de interferencias, antes de la estructuración de la asociación público-privada como tal y también nos va a permitir establecer el faseo del proyecto para que, conforme vaya avanzando, sea puesto en operación”, refirió.