La Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao registran un avance físico acumulado de 81,27% y un avance financiero de 80,31%, informó este sábado el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Según la institución, los trabajos presentan distintos niveles de avance en las etapas del proyecto, que conectará diversos sectores de Lima y Callao mediante un sistema ferroviario subterráneo.

En la etapa 1B, que comprende 11 estaciones entre Plaza Bolognesi (E12) y San Juan de Dios (E19), además del tramo entre Vista Alegre (E25) y Municipalidad de Ate (E27), las obras civiles y de arquitectura alcanzan un avance de 90,67%. Los pozos de ventilación registran un promedio de 99%, mientras que la construcción del túnel se encuentra culminada al 100%.

En cuanto a los sistemas necesarios para la operación ferroviaria, las instalaciones electromecánicas de esta etapa presentan un avance de 89%, mientras que las instalaciones ferroviarias llegan al 58%.

Esta fase operará con una flota de 20 trenes, incluidos los cinco que actualmente brindan servicio en la etapa 1A. Las 15 unidades restantes se encuentran en el Patio Taller Santa Anita, mientras continúan los trabajos de implementación ferroviaria sobre la vía.

Avances en la etapa 2

Por otro lado, la etapa 2 de la Línea 2, que comprende las 11 estaciones entre Puerto del Callao (E1) y Parque Murillo (E11), registra un avance de 93% en obras civiles y de arquitectura.

Los pozos de ventilación de esta fase presentan un avance promedio de 87%, mientras que las instalaciones electromecánicas alcanzan el 71%.

Ositrán también informó que la excavación del túnel de la Línea 2 está ejecutada al 100%. El último hito de excavación se produjo el 2 de julio, con el cale realizado en la estación 4.

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Etapa 1A está en funcionamiento desde 2023

Actualmente, la etapa 1A, conformada por el Patio Taller Santa Anita y cinco estaciones entre Evitamiento (E27) y Mercado Santa Anita (E24), se encuentra en operación desde diciembre de 2023.

Este tramo funciona con una flota de cinco trenes, mientras continúan las obras y la implementación de los sistemas ferroviarios correspondientes a las siguientes etapas del proyecto.