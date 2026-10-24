Línea 2 del Metro de Lima y Callao alcanza un avance físico de 81,27%. (Foto: Andina)
Línea 2 del Metro de Lima y Callao alcanza un avance físico de 81,27%. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao registran un avance físico acumulado de 81,27% y un avance financiero de 80,31%, informó este sábado el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?