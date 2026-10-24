El joven estudiante se habría despistado abordo de su vehículo, cayendo por 300 metros hacia un abismo cerca de San Pedro de Casta | Foto: Captura de Facebook (Roxana Lopez Espinoza)
El joven estudiante se habría despistado abordo de su vehículo, cayendo por 300 metros hacia un abismo cerca de San Pedro de Casta | Foto: Captura de Facebook (Roxana Lopez Espinoza)
Por Redacción EC

Durante la tarde de este viernes 23 de octubre, cerca de las 4 p. m., un estudiante universitario falleció tras caer con su automóvil a un abismo de más de 300 metros de profundidad, en el sector El Frontón, ubicado en el distrito de San Pedro de Casta, en Huarochirí, cuando regresaba de un viaje académico.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?