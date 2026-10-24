Durante la tarde de este viernes 23 de octubre, cerca de las 4 p. m., un estudiante universitario falleció tras caer con su automóvil a un abismo de más de 300 metros de profundidad, en el sector El Frontón, ubicado en el distrito de San Pedro de Casta, en Huarochirí, cuando regresaba de un viaje académico.

La víctima fue identificada como Leonardo Fabio Anicama Poma, alumno de una universidad limeña, quien transitaba por la zona a bordo de un vehículo de placa B5M-107. Por causas que aún se investigan, el automóvil se despistó y cayó por la pendiente hasta llegar a las inmediaciones de un río, reportaron medios locales.

Bomberos y personal médico llegaron a la zona

Tras recibir la alerta del accidente, personal médico del Centro de Salud de Huachupampa llegó al lugar en una ambulancia para brindar atención. Asimismo, el Cuerpo General de Bomberos movilizó unidades de atención y rescate para atender la emergencia.

Entre los vehículos desplegados se encontraban las ambulancias AMB-32-2 y AMB-115-2, la unidad de rescate ligero RESLIG-32, destinada a las labores de acceso y recuperación en pendientes, y la unidad de alumbrado ELEC-236.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú y brigadistas permanecieron en el lugar a la espera del fiscal de turno, quien autorizó el levantamiento del cadáver y el inicio de las diligencias para determinar las causas del accidente.

Un bus de la empresa Ángel Sturz y otros vehículos quedaron afectados por la caída de rocas en una vía de Camaná, Arequipa. Los pasajeros tuvieron que descender mientras se reportaban personas heridas y una fuerte congestión vehicular. Se solicita a las autoridades limpiar la zona y brindar ayuda.

Tránsito restringido por choque múltiple en la Carretera Central

No fue el único accidente. En la misma provincia también se reportó otro siniestro. De acuerdo con la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la Red de Salud Huarochirí, dos personas fallecieron y otras nueve resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, tras un choque múltiple en el kilómetro 57 de la Carretera Central, en el distrito de San Bartolomé.

El accidente involucró a dos automóviles y un tráiler. Según la información brindada por el organismo de salud, “los dos fallecidos son personas adultas que iban a bordo de un vehículo de color negro y se encuentran en proceso de identificación”.

Los nueve heridos fueron trasladados al Hospital de Chosica con diagnósticos de politraumatismo y lesiones severas en la cabeza, el tórax, los brazos y la cadera.