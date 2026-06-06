Un violento accidente de tránsito se registró este sábado 6 de junio en el kilómetro 88 de la Carretera Central, a la salida del distrito de San Mateo de Huanchor, en la provincia limeña de Huarochirí.

El siniestro, reportado a las 02:48 p. m., ha dejado varias personas heridas y mantiene la vía completamente bloqueada en ambos sentidos.

Según los primeros reportes, el choque múltiple involucró a dos semitráileres, una miniván y un camión cargado de frutas. Aun no se conocen las causas del impacto.

No se han reportado víctimas fatales en el accidente

Debido a la gravedad del impacto, las unidades terminaron obstruyendo toda la vía, lo que ha generado una enorme congestión vehicular.

Al lugar de la emergencia arribó una ambulancia para brindar los primeros auxilios a los heridos. Sin embargo, debido a la magnitud del accidente, se ha solicitado el apoyo urgente de más unidades médicas.

Sucedió en el kilómetro 88 de la Carretera Central

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales. El tránsito permanecerá cerrado de manera indefinida hasta que se logre el retiro de los vehículos siniestrados.