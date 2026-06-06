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El accidente se reportó en el kilómetro 88 de la vía central | Foto: Instagram (@soynoticias12) - Captura / Composición EC
El accidente se reportó en el kilómetro 88 de la vía central | Foto: Instagram (@soynoticias12) - Captura / Composición EC
Por Redacción EC

Un violento accidente de tránsito se registró este sábado 6 de junio en el kilómetro 88 de la Carretera Central, a la salida del distrito de San Mateo de Huanchor, en la provincia limeña de Huarochirí.

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