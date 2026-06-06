Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un violento accidente de tránsito se registró este sábado 6 de junio en el kilómetro 88 de la Carretera Central, a la salida del distrito de San Mateo de Huanchor, en la provincia limeña de Huarochirí.
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