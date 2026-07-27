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La Carretera Central permanece colapsada luego del accidente ocurrido el viernes 24 de julio en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, donde el contenedor de un semitráiler se desprendió y cayó sobre dos vehículos que transitaban en sentido contrario. El siniestro dejó dos personas fallecidas y tres heridas, pero sus consecuencias fueron mucho más allá del lugar del impacto, ya que durante más de 16 horas el tránsito permaneció prácticamente paralizado en una de las principales vías de conexión entre Lima y la sierra central, afectando a miles de pasajeros, transportistas y empresas de carga que iniciaban sus desplazamientos por el feriado largo de Fiestas Patrias.

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