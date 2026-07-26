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Resumen

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A pesar de los continuos operativos contra la minería ilegal en Madre de Dios, su brazo armado ha conseguido expandirse hacia otras zonas y amenaza a los mineros formales.
A pesar de los continuos operativos contra la minería ilegal en Madre de Dios, su brazo armado ha conseguido expandirse hacia otras zonas y amenaza a los mineros formales.
Por Renzo Giner Vásquez

Una serie de operativos llevados a cabo en los últimos meses revelaron la verdadera dimensión de las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en Madre de Dios.

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