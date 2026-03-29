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Resumen

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Un conductor limeño puede demorar, en promedio, entre 20 y 30 minutos en conseguir un estacionamiento en los distritos más concurridos de la ciudad, según los indicadores registrados por ParkGo, una aplicación desarrollada por la ingeniera de sistemas Katherinne Oyarce.

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