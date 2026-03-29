“Es un dolor de cabeza, sin duda. Pero además es una necesidad en crecimiento porque cada día hay conductores que buscan asistir a eventos, reuniones o a su centro de trabajo y les representa un gasto de tiempo, combustible y energía”, comenta Oyarce a El Comercio.

La idea surgió hace poco más de tres años, cuando escuchó a una persona preguntar en el lobby de su edificio si había algún estacionamiento disponible para alquilar. Fue entonces cuando su ingenio de programadora se unió a los conocimientos adquiridos en su maestría de Administración de Empresas que obtuvo en la Universidad Politécnica de Madrid y a sus diez años de experiencia gestionando y liderando proyectos tecnológicos.

“En zonas como Miraflores o Barranco, que además de residenciales son muy concurridas, esta era una realidad constante. La gente preguntaba en los lobbys, consultaba por WhatsApp, se unía a grupos de Facebook o buscaba anuncios en Marketplace. Era una coordinación informal y poco efectiva tanto para quien requería el espacio como para quien podría tener uno disponible”, explica.

Los dos objetivos iniciales fueron claros: por un lado, satisfacer la demanda por espacios para aparcar en una ciudad donde el parque automotor ha crecido en un 40% durante la última década, según el Instituto Peruano de Economía. Por otro lado, transformar espacios sin utilizar en fuentes de ingreso mediante la renta.

Hace poco más de un año, la idea se convirtió en una app y a la fecha ya suma 4.500 usuarios en Lima Metropolitana, Arequipa, Cusco y Huarmey. “Estamos creciendo mensualmente, tanto en usuarios como en cocheras registradas. El último año hemos observado un incremento del 40%”, detalla Oyarce.

La app permite encontrar opciones de cocheras disponibles cerca de tu ubicación.

Según la emprendedora, además del aumento en el número de vehículos, un factor determinante para quienes llegan a ParkGo es la ola de inseguridad que enfrenta la ciudad. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cada día se roban 74 vehículos en el país, la mayoría de ellos en Lima Metropolitana.

La plataforma en sí funciona como intermediario entre usuario y anfitriones. Una especie de Airbnb pero para autos que permite elegir si uno desea alquilar su cochera para autos y motocicletas o solo uno de ellos, y si brinda opciones por horas o por días.

“Pero no solo brindamos la plataforma sino todo el soporte. Garantizamos que los datos de cada usuario y el espacio a alquilar está validado, una transferencia segura del dinero y, además, hay opción de dejar comentarios para que uno elija si desea alquilarle la cochera o no a quien lo solicita”, agrega Oyarce.

Señala también que cuentan con una cobertura ante daños de hasta 3 mil soles que cubre desde rayaduras al vehículo hasta afectaciones al espacio alquilado. “Hasta la fecha no hemos tenido que desembolsar a ningún usuario ni anfitrión porque no hemos tenido imprevistos, pero es una forma de garantizar la tranquilidad de ambas partes mientras concientizamos sobre la plataforma”, indica.

Oyarce, ingeniera de sistemas y magister en Administración de Empresas, llevaba diez años de experiencia gestionando y liderando proyectos tecnológicos antes de lanzar ParkGo. / Luis Shima

- Perfil del usuario -

Los datos recopilados por la app muestran que la mayoría de usuarios tienen entre 30 y 45 años, buscan cocheras con horarios flexibles, de acceso fácil, que estén en una zona segura en referencia tanto al crimen como a los factores climatológicos y que se encuentren disponibles hasta altas horas.

Esto último se debe a que, si bien la mayoría de usuarios recurren a la app para ubicar espacios cercanos a reuniones de trabajo, también es solicitada para acudir a eventos, conciertos o partidos de fútbol. Esto explica, también, por qué los días con mayor demanda son los viernes, sábados, domingos y lunes.

Además, la preferencia actual es de reservas anticipadas sobre instantáneas, con una relación del 80% y 20% respectivamente, una tendencia que cambió durante el último año tras el crecimiento de la primera opción en un 50%.

Distrito Precio mínimo x día Precio mínimo x hora Ate 30 5 Barranco 20 4 Chorrillos 10 4 Comas 10 Independencia 15 3 Jesús María 20 4 La Molina 25 5 La Victoria 25 Lima 15 Lince 15 3 Los Olivos 8 3 Magdalena del Mar 20 5 Miraflores 35 3 Pueblo Libre 15 7 Rímac 20 3 San Borja 35 San Isidro 20 4 San Martín de Porres 10 2 San Miguel 15 3 Santiago de Surco 20 Surquillo 35 6

“En seis meses estamos planteando posicionarnos en Lima y ser un referente en el Perú. Te adelanto que estamos por lanzar una nueva versión, no solo queremos ser un servicio de reservas de plataformas sino posicionarnos como un hub de movilidad, encontrarás reservas de cochera y servicios para tu automóvil como ubicación de carwash, mantenimiento, auxilio mecánico, compra de llantas y accesorios, todo desde la misma plataforma. A futuro queremos expandirnos a Latinoamérica“, anuncia Oyarce.

Dentro de las novedades destaca también la inclusión de dos nuevas modalidades: horario flexible y alquiler mensual.

- Más opciones en el mercado -

Con el crecimiento de ParkGo durante el año y medio de funcionamiento cada vez son más las aplicaciones orientadas a reducir el tiempo por encontrar estacionamientos en nuestra caótica capital.

En ese sentido, otros actores presentes en el mercado peruano son Quadra, que además de ofrecer opciones para particulares amplía su ecosistema a empresas; o Parkealo!, una startup que destaca por su automatización en el ingreso y salida de usuarios a los espacios.

El mismo camino parecen seguir empresas del rubro que en los últimos años han implementado aplicaciones para facilitar la ubicación de espacios disponibles dentro de sus locales, como Apparka de Los Portales o Parking Digital de Mallplaza.