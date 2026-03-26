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Resumen

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El coronel de armas de la Policía Nacional en retiro, Yonny Narciso Ramírez Aguilar (61), se convirtió este miércoles 25 de marzo en el octavo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), de los últimos cinco años.

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