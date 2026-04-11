El Gobierno designó a Benito Cabrera Quispe como nuevo director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), según la Resolución Suprema N.° 125-2026-PCM publicada el 10 de abril en Lima.

La norma, suscrita por el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, oficializa el nombramiento del funcionario en el principal organismo de inteligencia del país.

De acuerdo con la resolución, la designación se realiza en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 1141, que regula el fortalecimiento y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la DINI, el cual dispone que el director ejecutivo es nombrado por el jefe de Estado mediante resolución suprema.

Asimismo, se precisa que el nombramiento se enmarca en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en las normas que regulan la designación de funcionarios públicos, así como en la Ley N.° 31419, que establece criterios para garantizar la idoneidad en el acceso a cargos de confianza.

La resolución no detalla mayores consideraciones sobre el perfil del funcionario designado, pero señala que la medida responde a la necesidad de cubrir el cargo de dirección ejecutiva de la DINI, instancia clave en la conducción del sistema de inteligencia del país.

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