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Benito Cabrera asume la Dirección Nacional de Inteligencia por decisión del Gobierno. (Foto: Captura/Canal N)
Benito Cabrera asume la Dirección Nacional de Inteligencia por decisión del Gobierno. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

El Gobierno designó a Benito Cabrera Quispe como nuevo director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), según la Resolución Suprema N.° 125-2026-PCM publicada el 10 de abril en Lima.

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