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El fugitivo que nadie buscó

“La reaparición de Cerrón no es más que la ceremonia fúnebre de un partido condenado a la extinción”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Resumen

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    Vladimir Cerrón reaparece en evento partidario de Perú Libre tras anulación de prisión preventiva. (Foto Mario Zapata / @photo.gec)
    Vladimir Cerrón reaparece en evento partidario de Perú Libre tras anulación de prisión preventiva. (Foto Mario Zapata / @photo.gec)

    El prófugo menos buscado del Perú ha salido de la clandestinidad. Vladimir Cerrón asegura que todo este tiempo ha estado en territorio peruano, lo que resulta verosímil. Era la opción más cómoda para él. Era un fantasma tolerado por el Estado. No tenía motivos para salir del país.

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