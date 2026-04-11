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Resumen

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La mayoría de los aspirantes a la Presidencia de la República no son novatos en el tablero electoral. De hecho, de los 35 candidatos que se enfrentarán este domingo 12 de abril, 28 -el 80%- ya ha postulado antes a algún cargo de elección popular.

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