La mayoría de los aspirantes a la Presidencia de la República no son novatos en el tablero electoral. De hecho, de los 35 candidatos que se enfrentarán este domingo 12 de abril, 28 -el 80%- ya ha postulado antes a algún cargo de elección popular.

Pero los aspirantes al máximo cargo del Estado no siempre fueron consistentes en sus ideales partidarios. De los 35 candidatos, 25 (el 71%) lo han sido con dos o más agrupaciones políticas distintas.

El candidato con más cambios de camiseta es Álex Gonzales, del Partido Demócrata Verde: en sus diez procesos electorales representó a diez organizaciones distintas.

Le sigue Walter Chirinos, del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), quien postuló seis veces, con seis partidos diferentes.

El tercero con más pasos de una agrupación a otra es Ricardo Belmont, de Obras. Contando la actual, el exalcalde de Lima ha participado en ocho elecciones, con cinco partidos distintos.

Mira el detalle de los procesos electorales y partidos de cada candidato en esta tabla:

El cargo más común al que aspiraron en el pasado los actuales candidatos a la Presidencia es el de congresista, ya sea en calidad de diputado, senador, parlamentario andino o congresista constituyente (52 postulaciones).

De los actuales candidatos, nueve ya tentaron la Presidencia en elecciones pasadas: Rafael López Aliaga (2021), César Acuña (2021), Keiko Fujimori (2011, 2016 y 2021), Ricardo Belmont (1995), Vladimir Cerrón (2016), Yonhy Lescano (2021), Fernando Olivera (2001 y 2016), George Forsyth (2021) y Francisco Diez Canseco (2016). Ninguno tuvo éxito.