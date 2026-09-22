El pasado sábado, seis alumnos de secundaria del colegio Liceo Naval Almirante Guise acusados de violación sexual contra uno de sus compañeros fueron internados preventivamente en el centro juvenil Maranguita. El caso ha encendido las alarmas sobre los casos de violencia en las aulas.

Entre enero de 2024 y agosto de 2026, en el portal SíseVe del Ministerio de Educación se reportaron más de 50 mil casos de presunta violencia escolar.

Los reportes, además, incrementan significativamente a medida que aumenta el nivel educativo: más del 60% se concentra en la secundaria. El 31% corresponde a la primaria, mientras que los niveles iniciales agrupan el 5% restante.

En todos los niveles educativos, la violencia física es el tipo de abuso más reportado, seguida por la psicológica y la sexual.

Los datos del SíseVe –que agrupan los reportes de un periodo de dos años y siete meses– muestran que, a partir de la primaria, el principal agresor reportado deja de ser el personal de la institución educativa y pasa a ser otro escolar.

Mientras que en el nivel inicial el 80% de los presuntos agresores son trabajadores del colegio, la proporción se invierte en los siguientes grados. En la primaria, el 60% de los casos señalan como agresor a otro escolar y el 40% al personal educativo. En la secundaria, la violencia entre escolares alcanza el 70%.

Conoce los subtipos de violencia en las aulas más reportados ante el SíseVe en primaria y secundaria en las siguientes gráficas:

SíseVe es una plataforma del Ministerio de Educación que permite a cualquier persona —alumnos, docentes, padres de familia, testigo, etc.– reportar casos de violencia escolar. Fue lanzado por el Ministerio de Educación en el año 2014,

En el 2018, con el apoyo de Unicef, el Minedu ejecutó campañas para promover el uso del portal y aumentó el personal a cargo de recibir los reportes. A partir del siguiente año, los reportes aumentaron considerablemente.