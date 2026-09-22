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Resumen

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Por Ariana Lira Delcore

El pasado sábado, seis alumnos de secundaria del colegio Liceo Naval Almirante Guise acusados de violación sexual contra uno de sus compañeros fueron internados preventivamente en el centro juvenil Maranguita. El caso ha encendido las alarmas sobre los casos de violencia en las aulas.

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